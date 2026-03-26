POZITIVNI TURISTIČKI REZULTATI

Festival svjetla nadmašio prošlogodišnje rezultate

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Festival svjetla nadmašio prošlogodišnje rezultate
10
Zagreb: Zagrebački Festival svjetla 2026. | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Prema komentarima i reakcijama posjetitelja, među najpopularnijim instalacijama istaknuli su se Laser Show na Dubravkinom putu, Disko atrij, Anooki na Trgu kralja Tomislava te Z.E.T. na Trgu bana Jelačića

Festival svjetla Zagreb, održan od 18. do 22. ožujka 2026. godine, ponovno je potvrdio svoj značaj kao jedan od ključnih turističkih i kulturnih događaja grada, ostvarivši pozitivne turističke rezultate u odnosu na prethodnu godinu, izvijestila je u četvrtak Turistička zajednica grada Zagreba (TZGZ).  Prema službenim podacima TZGZ-a, tijekom trajanja Festivala svjetla 2026. ostvaren je porast od četiri posto u dolascima (16.181) te četiri posto u noćenjima (31.788) u odnosu na Festival svjetla 2025., koji se održao u razdoblju od 19. do 23. ožujka 2025. godine.

Najveći broj dolazaka ostvaren je iz SAD-a, Njemačke, Italije, Srbije i Slovenije, dok su najveći broj noćenja ostvarili gosti iz SAD-a, Njemačke, Italije, Srbije i BiH. TZGZ kaže da to dodatno potvrđuje međunarodnu prepoznatljivost festivala.

"Festival svjetla Zagreb iz godine u godinu potvrđuje svoju važnost u pozicioniranju Zagreba kao atraktivne cjelogodišnje city break destinacije. Kontinuirani rast turističkih pokazatelja, uz pozitivne reakcije posjetitelja, potvrda su kvalitetnog koncepta i kreativnosti koja stoji iza festivala. Posebno veseli snažan međunarodni interes, unatoč globalnoj krizi, te činjenica da Festival doprinosi daljnjem jačanju prepoznatljivosti Zagreba na globalnoj turističkoj karti", izjavila je direktorica TZGZ-a Martina Bienenfeld.

Zagreb: Zagrebački Festival svjetla 2026.
Zagreb: Zagrebački Festival svjetla 2026. | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Prema komentarima i reakcijama posjetitelja, među najpopularnijim instalacijama istaknuli su se Laser Show na Dubravkinom putu, Disko atrij u Klovićevim dvorima, Anooki na Trgu kralja Tomislava te Z.E.T. na Trgu bana Jelačića, dok su među najposjećenijim dječjim lokacijama posebno izdvojeni Neon Playground, Lumiplay i X-O.

Festival svjetla Zagreb i ove je godine najavio dolazak proljeća te dodatno učvrstio poziciju Zagreba kao grada inovativnih kulturnih događanja i vrhunskog doživljaja za posjetitelje iz cijelog svijeta, ocjenjuje TZGZ.

