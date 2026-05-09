FOTOGALERIJA Nikad skromnija parada u Moskvi: 'Iznad trga bi mogli zujati ukrajinski dronovi'

U Moskvi je počela parada za Dan pobjede, najskromnija posljednjih godina zbog prijetnje od napada iz Ukrajine. Ove godine u povorci na Crvenom trgu neće biti tenkova ni druge velike vojne opreme.
Putin godinama koristi proslave Dana pobjede za poticanje nacionalnog ponosa i naglašavanje statusa Rusije kao globalne sile. Sovjetski Savez izgubio je 27 milijuna ljudi u Drugom svjetskom ratu, koji u Rusiji nazivaju Velikim domovinskim ratom
Povorkom na Crvenom trgu Rusija obilježava najvažniji državni praznik, kojim slavi pobjedu Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom te odaje počast 27 milijuna poginulih sovjetskih građana, uključujući i mnoge iz Ukrajine.
Parada, koja se nekad organizirala da bi se pokazala ruska vojna nadmoć i njezini interkontinentalni balistički projektili sposobni nositi nuklearno oružje, ove godine neće sadržavati tenkove ni drugu vojnu opremu.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izrazio je uvjerenje da će Rusija pobijediti u ratu protiv Ukrajine.
Govoreći na paradi, Putin je pohvalio ruske snage koje se bore u Ukrajini, ustvrdivši da se "suočavaju s agresivnom silom koju naoružava i podupire cijeli NATO savez". "Pobjeda je uvijek bila i bit će naša", rekao je Putin dok su postrojbe bile poredane na Crvenom trgu.
No ovogodišnja parada prvi je put u gotovo dva desetljeća održana bez tenkova, projektila i drugog teškog naoružanja, osim tradicionalnog preleta borbenih zrakoplova.
Ruski dužnosnici objasnili su iznenadnu promjenu formata "trenutačnom operativnom situacijom" i upozorili na prijetnju mogućih ukrajinskih napada. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov rekao je da su vlasti poduzele "dodatne sigurnosne mjere".
Rusija je jednostrano proglasila primirje za petak i subotu, dok je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio prekid vatre koji je trebao početi u srijedu. No nijedno primirje nije zaživjelo jer su se obje strane međusobno optuživale za nastavak napada.
Predsjednik SAD-a Donald Trump jučer je objavio da su Rusija i Ukrajina prihvatile njegov zahtjev za primirjem od subote do ponedjeljka te razmjenu zarobljenika, ocijenivši da bi prekid sukoba mogao biti "početak kraja" rata.
Zelenski, koji je ranije ovog tjedna rekao da se ruske vlasti "boje da bi dronovi mogli zujati iznad Crvenog trga" 9. svibnja, nakon Trumpove objave donio je dekret kojim je podrugljivo "dopustio" Rusiji održavanje parade te privremeno proglasio Crveni trg zabranjenom zonom za ukrajinske napade.
Ruska vojska posljednjih mjeseci polako, ali kontinuirano napreduje duž više od tisuću kilometara duge bojišnice. Ukrajina istodobno sve učinkovitije izvodi dalekometne napade na ruska energetska postrojenja, tvornice i vojna skladišta. Kijev je razvio dronove sposobne gađati ciljeve udaljene više od tisuću kilometara unutar Rusije, što prije 2022. nije bilo moguće.
Ruske vlasti upozorile su da će, pokuša li Ukrajina omesti današnje svečanosti, Rusija izvesti "masovni raketni napad na središte Kijeva". Rusko ministarstvo obrane upozorilo je civile i zaposlenike stranih diplomatskih misija da "odmah napuste grad". Europska unija poručila je da njezini diplomati neće napustiti ukrajinsku prijestolnicu unatoč ruskim prijetnjama.
Parade na Crvenom trgu od 2008. redovito su uključivale teško naoružanje, od oklopnih vozila do interkontinentalnih balističkih projektila s nuklearnim bojevim glavama. Ove godine brojne manje parade diljem zemlje smanjene su ili potpuno otkazane iz sigurnosnih razloga.
Vlasti su danas, dok su se postrojbe pripremale za prolazak preko Crvenog trga, ograničile pristup mobilnom internetu i SMS uslugama u Moskvi, navodeći sigurnosne razloge.
Na proslavu su stigli malezijski kralj Sultan Ibrahim Iskandar, predsjednik Laosa Thongloun Sisoulith, kazahstanski predsjednik Kasim-Žomart Tokajev, uzbekistanski predsjednik Šavkat Mirzijojev i bjeloruski diktator Aleksandar Lukašenko.
Slovački premijer Robert Fico, čija je zemlja članica Europske unije, planira se sastati s Putinom i položiti cvijeće na Grob neznanog vojnika pokraj zidina Kremlja, ali nije prisustvovao samoj paradi na Crvenom trgu.
