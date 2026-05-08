KAOS UNATOČ PRIMIRJU

Rusija i Ukrajina međusobno se optužuju se za nove napade

Piše HINA,
Moskva tvrdi da je srušila stotine ukrajinskih dronova, dok Zelenski poručuje da ruske snage nastavljaju napade duž fronte i da prekid vatre postoji samo na papiru

Rusija i Ukrajina u petak su se međusobno optužile za kršenje dvodnevnog primirja koje je Moskva proglasila kako bi obuhvatila proslavu pobjede Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom. Rusko Ministarstvo obrane priopćilo je da je 264 ukrajinska drona oboreno u ranim jutarnjim satima u petak, dok je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin rekao da je glavni grad bio meta napada, a dužnosnici su rekli da je uralska regija Perm napadnuta dronovima. Rusija je objavila prekid vatre od 8. do 10. svibnja, kada slavi pobjedu Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom i održava vojnu paradu u Moskvi.

Rusija je upozorila da će svaki pokušaj Ukrajine da poremeti proslavu dovesti do masovnog raketnog napada na Kijev, a Moskva je rekla stranim diplomatima da se evakuiraju iz glavnog grada Ukrajine prije bilo kakve moguće odmazde.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su ruske snage nastavile napadati ukrajinske položaje u noći na petak, što je, kako je rekao, pokazalo da Rusija nije napravila "ni simbolični pokušaj prekida vatre na frontu".

Rekao je da je od 7 sati ujutro po lokalnom vremenu bilo više od 140 ruskih napada na kijevske položaje na prvoj crti bojišnice.

Ruske snage izvele su 10 napada tijekom noći i pokrenule više od 850 napada dronovima, dodao je.

"Kao što smo to učinili u protekla 24 sata, Ukrajina će i danas odgovoriti istom mjerom. Branit ćemo svoje položaje i živote ljudi", rekao je Zelenski.

Zelenski je ovog tjedna, kao odgovor na objavu Moskve, predložio neograničeno primirje koje počinje 6. svibnja, za koje je rekao da ga je Rusija prekršila.

Nijedna strana nije pristala na prijedloge druge strane.

Sovjetski Savez izgubio je 27 milijuna ljudi u Drugom svjetskom ratu, uključujući mnoge milijune u Ukrajini, ali je potisnuo nacističke snage natrag u Berlin, gdje je Adolf Hitler počinio samoubojstvo, a crvena sovjetska zastava pobjede podignuta je iznad Reichstaga u svibnju 1945.

