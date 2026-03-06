Obavijesti

News

PRESLAGIVANJA U SABORU PLUS+

Fildžan-koalicija: Nakon kave sa Zurovcem, premijer može mirno čekati još koji 'žetončić' većine

Piše Tea Kvarantan Soldatić, Luka Safundžić,
Čitanje članka: 3 min
Foto: Patrik Macek/PIXSELL/24sata

Čeka se Matija Posavec, a Darko Vuletić iz HSS-a ima dogovor s HDZ-om. Dario Zurovec se priključio većini u Saboru, kao i Boška Ban

Osim Boške Ban, nezavisne zastupnice u Hrvatskom saboru, a inače bivše SDP-ovke, i također nezavisnog zastupnika, ali bivšeg HDZ-ovca Darija Zurovca, premijer i šef HDZ-a Andrej Plenković blizu je toga da dobije i 78 ruku podrške većini. Riječ je o malo kompliciranijem procesu koji će se, prema riječima sugovornika iz vrha HDZ-a, ostvariti uskoro. Naime, Krešo Beljak, zastupnik HSS-a u Saboru, trebao bi prepustiti svoju fotelju Darku Vuletiću, novom šefu HSS-a, s kojim HDZ već ima dogovor.

