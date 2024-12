Filip (19): Nitko se ne bavi nama mladima; Jakov (92): Izađite na izbore, birate svoju budućnost

Mišljenja sam da bi svi oni koji imaju pravo trebali izaći na izbore, poručio je Filip (19) iz Slavonskog Broda. Ovi predsjednički izbori prvi su izbori na kojima će nekome dati glas. Kaže nam kako mu sam čin glasanja ne stvara preveliko uzbuđenje, ali to shvaća kao građansku dužnost.

- Mlade općenito ne zanima politika niti ih kao takva opterećuje.Ja se puno ne razlikujem od njih ali smatram da svoje pravo moram i mogu iskoristiti - objašnjava nam ovaj mladić.

Ne planira baviti nikakvom vrstom politike, to ga jednostavno ne zanima, barem za sada. Kako kaže, zna da je plaća predsjednika Republike oko 6000 eura nakon povećanja plaća.

'Od politike se pravi cirkus'

- Mislim da su one primjerene, ipak nas on na neki način predstavlja i na njemu ili njoj je ta odgovornost ugleda naše države. Znam da predsjednik nema previše ovlasti u Hrvatskoj, on je zapovjednik Oružanih snaga i pomaže u kreiranju vanjske politike. To je više, ako mogu reći, nebitna funkcija, ali u Hrvatskoj je bitna zbog ravnoteže vlasti - govori nam Filip kojem je ključno da novi predsjednik ili predsjednica imaju iskustva kako u vanjskoj tako i u domaćoj politici.

- Kod izbora svog kandidata neću se vezati uz stranku, bitan mi je kandidat kao osoba. Važno mi je da ima iskustva u politici, što vanjskoj, što domaćoj. Želim i da kandidat kojeg ću zaokružiti ima stav o nekakvim ključnim pitanjima - govori mladi 19-godišnjak. Priznaje, predizborne programe pogledao je samo od nekih kandidata, a sučeljavanja nije gledao jer ga nisu zanimala.

- Mislim da se od politike radi cirkus i da upravo zato mlade politika baš i ne zanima, a možda bi i trebala jer ona, volio je netko ili ne, oblikuje naše živote. Primijetio sam kako se u ovoj kampanji nitko nije bavio mladima, pitanjima koje brinu nas i to mi ne ide u glavu. Malo me to čak i razočaralo - kaže mladi Brođanin.

Pula: Građani glasuju na predsjedničkim izborima | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)

'Glasajte, jer poslije nema kukanja'

Njemu su ovo bili prvi izbori, a Makaranin Jakov Lerota (92) više i ne broji. On je, kaže, od svoje 18. godine izlazio na sve izbore. Tako i njegovi prijatelji i sumještani, koji su svi redom otišli obaviti građansku dužnost.

- Osjećao sam to kao svoju građansku, ali i moralnu obvezu. Sada čujem kako mnogi komentiraju da neće izići na izbore iz kojekakvih razloga, ali onda poslije nema kukanja i upučivanja kritika. Svatko ima mogućnost uzeti lapiš u ruku i slobodno po svojoj volji zaokružiti onoga za kojeg misli da je najbolji - govori nam gospodin Jakov.

On je Makaranin "od kolina" koji unatoč poodmaklim godinamai danas obrađuje svoje maslinike, radi i ne misli na godine.

- Život treba živjeti punim plućima i pokušati aktivno sudjelovati u važnim trenucima za razvoj političke demokracije, barem onaj jedan dan kada su izbori, ako ne zbog ničeg barem kako sutra sami sebi ne bi prebacivali kako smo mogli, a nismo dali svoj doprinos - nastavlja barba Jako, kako ga zovu dok mu se na makarskoj rivi pridružuju dobro raspoloženi prijatelji.

Jedna cipela prije, druga poslije

Njegovo mišljenje dijeli i Jakov Ribičić koji će sigurno izdvojiti tih nekoliko minuta kako bi obavio građansku dužnost. Izbori su, slažu se naši sugovornici dan kada bismo trebali slaviti demokraciju i kada ne bi trebalo pasti pod utjecaj uskih stranačkih interesa već isključivo odluku donijeti po svojoj savjesti.

- Ne bismo smjeli nikako po onoj, "dobit ćeš nešto za uzvrat". Pada mi napamet, doduše iz pisane književne riječi, ali zanimljiv detalj kada je za lojalnost na izborima pri ulazu na biralište čovjek od političara dobio jednu cipelu, a drugu pri izlasku kada se uvjerio da je ovaj svoj glas dao upravo njemu - govori profesor Dragan Kukolj (87).

'Nikad nisam propustio priliku'

Na naše pitanje misle li da i danas ima takvih pokušaja, na neki drugačiji način, uz smješak će profesor kako se danas to radi "možda za jedan sendvič ili dubai palačinke".

- Ma nemojte mene pitati, ja ću izići i zaokružiti listić, to mi je dužnost. Još to mogu uraditi i sigurno ću izići na izbore, ali mlađi bi trebali preuzeti odgovornost i budućnost u svoje ruke, birati one za koje misle da će im donijeti bolje sutra - govori malo rječitiji i koju godinu mlađi Blažimir Ravlić.

- Prvi put sam glasao 1958. godine, i od tada uvijek. Nikada nisam propustio priliku da uzmem listić u ruku i dam svoj glas onome za koga mislim da je moj kandidat. To ću uraditi i sada jer bez obzira na svoje 83 godine ne želim da netko drugi odlučuje umjesto mene. Zato pozivam sve mlade, neka iziđu na izbore i glasaju kako im poslije ne bi bilo žao - govori nam Ivan Bartulović, svjestan kako pojedinac nikada ne može čuda napraviti, ali da bi izbori trebali biti festival demokracije u kojem je svakom omogućeno sudjelovati.