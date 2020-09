Filip Glavaš sad je i službeno nasljednik milijunske imovine

Rođaci Mare Bareze pokušali su osporiti usmenu oporuku. Pisana oporuka nikad nije pronađena, a prijateljicama je rekla da sve daje sinu Branimira Glavaša

<p>Postojale su zakonske pretpostavke da se takva oporuka prihvati jer je ona dana pred dva svjedoka koji nisu bili pretendenti na nasljedstvo i u izvanrednim okolnostima. Kako gospođa <strong>Mara Bareza</strong> tad nije mogla pisati, a radilo se o suboti, kad javni bilježnik ili sud nisu radili, pa se to smatra izvanrednim okolnostima, rekao nam je <strong>Krunoslav Vuljak</strong>, odvjetnik <strong>Filipa Glavaša</strong>.</p><p>Unatoč žalbi rođaka pokojne Mare Bareze, Viktora Flatza i Vesne Flatz-Stransky, Županijski sud u Zagrebu potvrdio je presudu Općinskog suda u Koprivnici kojom je sin Branimira Glavaša, Filip Glavaš, ostao jedini nasljednik. Spor oko njezine ostavštine vodi se od njezine smrti 19. siječnja 2016. godine. Sudskom presudom sad je i pravomoćno potvrđeno kako je Mara Bareza prijateljicama <strong>Darinki Mikačić</strong> i <strong>Mirni Jurković</strong> tri dana prije smrti u KB-u Merkur usmeno rekla da svu svoju imovinu ostavlja dugogodišnjem prijatelju Filipu Glavašu, kojega je nazivala svojim sinom.</p><p>Tijekom rata humanitarno je pomagala Osijeku i Osječanima. Tako je upoznala i Branimira Glavaša. Poznavali su se od 1991.</p><p>- Puno je pomagala te ju je zbog toga odlikovao Tuđmana, koji joj je bio kućni prijatelj - rekao Glavaš tjedniku Express prije tri godine.</p><p>Kako pismena oporuka nikad nije pronađena, pokrenuli su spor kako bi dokazali da usmena oporuka nije važeća. Sutkinja Općinskog suda Zrinka Senzel prošle je godine presudila u Glavaševu korist. Kako je tad obrazložila, Marini rođaci tvrdili su da Mara u trenutku kad je usmeno napravila oporuku, s obzirom na svoje zdravstveno stanje, nije bila sposobna rasuđivati. Na sudu su tad svjedočili sudski vještaci, prijatelji, liječnici, medicinske sestre i susjede Mare Bareze, pregledavala se policijska dokumentacija, podaci teleoperatera, obiteljske fotografije, medicinska dokumentacija, elektronička pošta, no ništa od toga nije pomoglo rođacima da dokažu da Mara nije sve ostavila Filipu Glavašu, kojega je gledala kao svojega sina.</p><p>U presudi piše da u dokumentaciji i izjavama liječnika nema podataka koji bi upućivali na to da Mara na dan smrti nije bila pri svijesti i rasuđivala slobodnom voljom. Kontaktirali smo i Filipa Glavaša, no u telefonskom razgovoru rekao nam je da nije vrijeme da se tim predmetom bave mediji i odbio komentirati presudu.</p>