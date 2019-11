Sud: Glavašev sin je nasljednik milijunske imovine bogatašice

Filip Glavaš jedini je nasljednik ostavštine pokojne Mare Bareze, poznate koprivničke menadžerice, oko koje se vodi spor već tri i pol godine, javlja Podravski list. Nepravomoćnu presudu donio je Općinski sud u Koprivnici – Stalna služba u Đurđevcu, a tužitelji, Barezini bratići Viktor Flatz i Vesna Flatz-Stransky, mogu se žaliti na takvu presudu.

Dakle, potvrđeno je ono što su tvrdile Barezine prijateljice da im je ona tri dana prije smrti u KB-u Merkur usmeno rekla da svu svoju imovinu ostavlja Filipu Glavašu, sinu Branimira Glavaša, s kojim je Mara godinama prijateljevala.

Foto: Marijan Sušenj/PIXSELL

- Ona je na prvu izgledala narogušeno, ali je bila iznutra velika dobrota - kazao je lani Barezin dugogodišnji prijatelj Mijo Bardek.

Mare Bareza školovala se u Londonu za kozmetičarku, a karijeru je sagradila kao menadžerica u Belupu. Upoznala je mnogo ljudi uz čiju je pomoć i ona mogla pomagati drugima.

- Ona je prikupljala od oružja, humanitarne pomoći, obnovila je HNK u Osijeku, kuće nakon rata, pomagala našim ratnicima - rekao je njezin prijatelj Julio Kuruc lani za RTL.

Družila se s velikim i malim ljudima. U njezinu kuću dolazio je i tadašnji predsjednik Franjo Tuđman, pa kardinal Franjo Kuharić, a želja joj je bila da jednog dana kuća postane vrtić. No, trenutno je prazna i čeka svoje nove vlasnike.

Prema riječima njezinih prijatelja, dobro je raspolagala s novcem. Kuću je sagradila kreditom u markama, a nakon toga prikupila je još nekretnina, umjetnina i nakita.

Filip Glavaš, sin Branimira Glavaša, lani je rekao kako obitelj ima pravo osporavati njezine želje.

- U tom ostavinskom postupku pojavilo se šest nasljednika. Od njih šest, četvero je to prihvatilo i izjavilo da je to bila njena iskrena volja. Dvoje je to osporavalo - kazao je.

Foto: Privatni album/Pixsell/Tomislav Miletić

- Nakon što je Mara preminula, dan nakon njene sahrane sam otišao u komunalno poduzeće i naručio nadgrobni spomenik za nju. Platio sam ga i kada je došla faza da se treba postaviti našli smo se u zakonskom problemu. Na ostavinskoj raspravi upitali smo ih da daju suglasnost, oni to nisu prihvatili. Zašto, to morate pitati njih - rekao je tada Glavaš.

Istaknuo je i da je jednu Marinu sestričnu upoznao, ali koliko zna - prekinule su kontakt još 2005. godine, dok se s bratićem Viktorom Mara navodno zadnji put susrela 1989. godine.

Bareza je za života bila i meta pljačkaša. Provalnici su krajem ožujka 2014. godine usred bijela dana iz vile Mare Bareze ukrali nakit i umjetnine ogromne vrijednosti, koja se procjenjuje na više od milijun kuna. U presudi dvojici koji su sudjelovali u provali našao je detaljan popis oko 300 komada ukradenog nakita.

Iako je Bareza nakon pljačke procijenila kako je ostala bez nakita vrijednog gotovo milijun kuna, s obzirom na popis blaga u kojem se nalazi najrjeđe drago kamenje, unikati sa svih strana svijeta, nakit star oko 300 godina i cijeli niz najvrednijih bisera, čini se da je plijen pljačkaša vrijedio mnogo više.

Među ukradenim nakitom bio je biskupski prsten od platine s briljantima i ametistom, ogrlica, naušnice i privjesak od slonovače, ogrlica od žutog zlata koja je rasklopiva u četiri dijela s više od 150 bisera i isto toliko briljanata, metar dugačka biserna ogrlica s velikim privjeskom u obliku školjke sa srebrom...

Iako su pljačkaši brzo uhićeni i osuđeni. Barezino blago nikada nije pronađeno.

Tema: Hrvatska