Filip Zavadlav je dobio i šestog branitelja: Nije po njegovoj želji

Poznat je i šesti u nizu branitelj Filipa Zavadlava: kako je sutkinja i najavila, osam dana od posljednjeg ročišta Zavadlav nije službeno imenovao svog zastupnika niti je dostavio potpisanu punomoć pa je imenovan novi odvjetnik po službenoj dužnosti, Toni Vukičević.

Odvjetnik Vukičević je prihvatio ovu pomalo nezahvalnu ulogu branitelja optuženog za trostruko teško ubojstvo, no još ostaje vidjeti hoće li Zavadlav imati kakvih primjedbi...

Jer na suđenju prošlog četvrtka, kada je došlo do konačnog razlaza između Zavadlava i braniteljice Doris Košta, mladić je kazao kako ima svog čovjeka, odvjetnika Josipa Giljanovića. Međutim, punomoć tog odvjetnika nije dostavio, a sud je bio spreman te mu je odmah dodijeljen branitelj po službenoj dužnosti.

Što se tiče odvjetnika Giljanovića - čak je i Zavadlav u sudnici napomenuo kako se 'ne bavi kaznenim pravom, nego građanskim' - postoji tehnička prepreka da bi uopće mogao braniti Zavadlava. Upisan je 2017. godine u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore, a da bi mogao zastupati klijente optužene za ovakva najteža kaznena djela, mora biti upisan u Imenik najmanje osam godina! Kako je riječ o odvjetniku mlađe generacije, ne toliko poznatom u pravosudnim krugovima, koji ima sjedište na Skalicama, kvartu u kojem je Zavadlav odrastao, izgledno je da je riječ o njegovom poznaniku kojeg je pokušao uključiti u svoju obranu.

Filip Zavadlav je optužen da je rafalima iz Kalašnjikova početkom 2020. godine u centru Splita, u Varošu, 'iz bezobzirne osvete likvidirao trojicu muškaraca iz narkomanskog miljea koji su iznuđivali i napadali njegovog brata Stanislava i njega'. U prvom postupku je osuđen na 40 godina zatvora, no za 'obična' ubojstva jer sud nije smatrao dokazanim element osvete. Viši sud je ukinuo taj dio presude te vratio slučaj na ponovljeno suđenje kako bi se bolje razjasnio motiv.

Nastavak rasprave neće se dogoditi prije rujna, za kada je inače sutkinja zakazala nekoliko ročišnih dana dok je aktualna bila odvjetnica Košta. Odvjetnik Vukičević pak slovi za korektnu i direktnu osobu pa se ne očekuje pretjerana odgoda zbog 'upoznavanja sa spisom'...

Zavadlava je do sada najdulje branio prvi zastupnik, poznati zagrebački odvjetnik, rodom iz Splita te nekad i sam sudac, Branko Šerić. Njega je odmah nakon strašnog zločina angažirala ekipa koja se okupila preko Facebooka kako bi pružili podršku, moralnu i drugu, Filipu Zavadlavu. I odvjetnik Šerić se najdulje zadržao, prošao je cijelo prvo suđenje te početak ponovljenog postupka, kada kreće 'igra' s braniteljima. Odvjetnica Ivanka Šamija je imenovana kao braniteljica no brzo je odustala zbog proceduralnih razloga - u drugom postupku brani Jerka Malvasiju, osobu koja je prema optužnici bila četvrta Zavadlavova meta. Nakon nje se predmeta prihvatio Darko Stanić, koji je trajao tek nešto dulje – razišli su se nakon par tjedana 'zbog razmimoilaženja u koncepciji obrane'. Četvrti je bio Tadiša Milošević, odvjetnik koji je sudjelovao u nekoliko ročišta te se činilo da mu Zavadlav vjeruje. No, nedavno je ipak otkazao punomoć te imenovao Koštu za svoju odvjetnicu. Kao što smo vidjeli, ni to nije potrajalo...