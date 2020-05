Filipa Zavadlava ispitali preko video veze: Branio se šutnjom

Filip Zavadlav (25), osumnjičeni za teško trostruko ubojstvo u središtu Splita početkom godine, ispitan je putem video-veze iz Bolnice za osobe lišene slobode u Zagrebu, dok je tužitelj bio u Splitu.

Mladić se branio šutnjom, tako da nije iznio svoju verziju događaja niti što ga je nagnalo na strašan zločin.

Neslužbeno doznajemo kako se očekuje da će optužnica protiv Zavadlava biti napisana te “spuštena” na Županijski sud idućeg tjedna, pošto je ispitivanjem osumnjičenog dovršena istraga.

Iz osvete nabavio pušku i ubio trojicu

Zavadlav se sumnjiči da je “11. siječnja 2020. prema prethodno donesenoj odluci i planu, a u cilju bezobzirne osvete prema većem broju osoba iz narkomanskog miljea koji su iznuđivali, prijetili i fizički napadali njegovog brata i njega osobno, na protupravan način nabavio automatsku pušku s većom količinom streljiva,..., oko 15.35 sati naoružan navedenom puškom došao na predio Velog Varoša u Splitu...". U idućih nekoliko minuta je ispalio više rafala i pojedinačnih hitaca (ukupno je pronađeno 36 čahura), usmrtivši u svom pohodu Marina Bobana (25), Juricu Torlaka (38) te Marina Ožića Paića (25).

Uhićen je koji sat kasnije, u popularnom kafiću na Skalicama, gdje se dogovorio s radnikom Centra za socijalnu skrb koji je posumnjao da je upravo on u pitanju, vidjevši video-snimku mladića koji s “Kalašnjikovim” šeta uličicama. Nije pružao otpor, prvo je odveden u bolnicu, potom u policiju, no kada se našao na tužiteljstvu, nije bio u stanju iznositi obranu. Zato je odmah prebačen u Bolnicu za osobe lišene slobode u Zagrebu (jer mu je u međuvremenu određen istražni zatvor), gdje se nalazi do danas.

Za teško trostruko ubojstvo i do 50 godina zatvora

Obavljeno je psihijatrijsko-psihologijsko vještačenje, mladić je proglašen ubrojivim (iako bitno smanjeno ubrojivim, što se obično pokaže važnim faktorom kod odluke o visini kazne) te će se suočiti s optužbama pred sudom.

Za teško trostruko ubojstvo može dobiti do 50 godina zatvora.

Kako su u međuvremenu nastale nove okolnosti vezano za pandemiju koronavirusom, ispitivanje osumnjičenog nikako se nije uspjelo obaviti – do sada naime nije postojao presedan u ovakvim slučajevima. Međutim, danas je uspješno obavljeno ispitivanje putem video-veze, zapisnik je poslan e-mailom te potpisan. Odvjetnik Filipa Zavadlava nije imao primjedbe na zapisnik.

Odvjetnik: Moj klijent neće još dugo biti u Zagrebu

- Morali smo prije ispitivanja biti sigurno da će se sve obaviti uspješno, u smislu procesnih garancija. To je riješeno na zadovoljavajući način, a moj branjenik je iznio obranu, branio se šutnjom. Smatram kako je istraga ovime dovršena te da će optužnica biti dovršena do 1. lipnja - kazao nam je odvjetnik Branko Šerić, koji se nalazio sa Zavadlavom u Svetošimunskoj u Zagrebu.

Nekadašnji sudac, a već dugo godina odvjetnik, najavio je da će Filip uskoro biti prebačen u neku drugu instituciju unutar Uprave za zatvorski sustav...

“Neće još dugo boraviti u Svetošimunskoj, ali ne očekujem da će biti prebačen u zatvor na Bilicama u Splitu, zbog sigurnosnih razloga.” - dodao je Šerić nakon što je napustio Svetošimunsku.

Neslužbeno doznajemo kako će zamjenik Županijskog državnog odvjetništva u Splitu koji vodi ovaj slučaj, Žarko Štrbac, dovršiti optužnicu tijekom idućeg tjedna te je poslati na splitski sud.