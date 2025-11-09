Arlene Galapin je u Hrvatsku s Filipina stigla prije tri godine. Na najvećem zagrebačkom sajmu prodaje proizvode iz svoje domovine
NEDJELJA NA BUVLJAKU PLUS+
Filipinka Arlene: Imam štand na Hreliću, Zagreb mi je sada dom!
Maglovito je nedjeljno jutro nad Zagrebom, kad se dah vidi u zraku, a para se diže iz toplih čaša kave koje prodavači drže u rukama da se ugriju. Na Hreliću, najpoznatijem zagrebačkom nedjeljnom sajmu, već od ranoga jutra vlada gužva. Kupci dolaze u potrazi za jeftinom odjećom, starinama i neobičnim predmetima iz nekih drugih vremena. Ovdje se može naći sve, od automobilskih dijelova do gramofonskih ploča, od vojnih kapa do srebrnih žlica iz bivše Jugoslavije.
