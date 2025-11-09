Filipinka Arlene: Imam štand na Hreliću, Zagreb mi je sada dom!

Maglovito je nedjeljno jutro nad Zagrebom, kad se dah vidi u zraku, a para se diže iz toplih čaša kave koje prodavači drže u rukama da se ugriju. Na Hreliću, najpoznatijem zagrebačkom nedjeljnom sajmu, već od ranoga jutra vlada gužva. Kupci dolaze u potrazi za jeftinom odjećom, starinama i neobičnim predmetima iz nekih drugih vremena. Ovdje se može naći sve, od automobilskih dijelova do gramofonskih ploča, od vojnih kapa do srebrnih žlica iz bivše Jugoslavije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+