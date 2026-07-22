Obavijesti

News

Komentari 0
UHIĆENA JE

Filipinka u Zagrebu naručila 4,7 kg marihuane s Tajlanda: Drogu skrivala u paketima hrane...

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Filipinka u Zagrebu naručila 4,7 kg marihuane s Tajlanda: Drogu skrivala u paketima hrane...
4
Foto: PU zagrebačka
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Osumnjičena je predana pritvorskom nadzorniku i kazneno prijavljena dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama

Zagrebačka policija uhitila je Filipinku, nastanjenu u Hrvatskoj, koju sumnjiče da je preko svoje tvrtke naručila 4,7 kilograma marihuane s Tajlanda zbog daljnje preprodaje. Policija je izvijestila da je osumnjičena 59-godišnja Filipinka preko interneta naručila 4700 grama konoplje koja je u dvjema poštanskim pošiljkama putem dostavne službe došla u Hrvatsku.

Foto: PU zagrebačka

"Od ukupno četiri paketa s robom deklariranom kao prehrambeni proizvodi, u dvama paketima koje je naručila u ime primatelja trgovačkog društva iz Zagreba, kojeg je ona vlasnik i odgovorna osoba - direktor, bila je sakrivena droga", priopćila je policija.

Dodaju da je osumnjičena uhićena u utorak u prijepodnevnim satima, nakon što je u poštanskom uredu u Zagrebu osobno preuzela dvije pošiljke.

Foto: PU zagrebačka

Obavljenom pretragom poštanskih pošiljaka policija je pronašla 4700 grama marihuane, pakirane u 80 plastičnih paketa, a tijekom kriminalističkog istraživanja 59-godišnjakinji je oduzet i novac za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom droge.

Osumnjičena je predana pritvorskom nadzorniku i kazneno prijavljena dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, kažu u zagrebačkoj policiji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Europa pred toplinskim paklom! Stiže saharska kupola, temperature idu do čak 47 °C
ozbiljno upozorenje

Europa pred toplinskim paklom! Stiže saharska kupola, temperature idu do čak 47 °C

Meteorolozi upozoravaju na jedan od najintenzivnijih toplinskih valova posljednjih godina. Španjolska bi mogla oboriti temperaturne rekorde, a prijete požari, kolaps infrastrukture i ozbiljni zdravstveni rizici
Pozlilo mu u Dominikanskoj Republici. Mihalićevi prijatelji: Nisu mu mogli pomoći u bolnici
PREMINUO FILIP MIHALIĆ

Pozlilo mu u Dominikanskoj Republici. Mihalićevi prijatelji: Nisu mu mogli pomoći u bolnici

Uskoro je trebalo početi suđenje Filipu i njegovu ocu Anđelku Mihaliću zbog krivotvorenih COVID testova, no Filip je naglo preminuo 24sata doznaju da se obitelj zaputila po njegovo tijelo
Ključni Pavlekov suradnik se predomislio i priznao kako je dijelio novac: 'Teretio je i druge'
ŠIRI SE ISTRAGA

Ključni Pavlekov suradnik se predomislio i priznao kako je dijelio novac: 'Teretio je i druge'

Kako je Raos bio glavni tajnik koji je potpisivao s Vedranom Pavlekom fiktivne fakture kojima se izvlačio novac, a zatim i sudjelovao u podjeli izvučene gotovine, istražitelji su dobili nove dokaze za proširenje istrage

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026