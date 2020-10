Danas su se \u010ditali iskazi \u010detvero svjedoka. Jedan od njih je mu\u0161karac koji je vidio Filipa s pu\u0161kom.

\u010citalo se i svjedo\u010denje Jerka Malvasije. On je dobio taj dan vi\u0161e poziva, rekao je kako je spavao i i\u0161ao se otu\u0161irati, a u to vrijeme mnogi su mu slali poruke misle\u0107i da je on poginuo, a neki da je on po\u010dinio zlo\u010din. Rekao je da nije \u010duo za Filipa, ali da je znao Stanislava kojemu je davao odje\u0107u dok je odrastao.\u00a0

Pro\u010ditali su i iskaz svjedoka kojemu se jedan metak zabio u motor automobila. Kada je iza\u0161ao vidio je mu\u0161karca, a kasnije shvatio da je imao pu\u0161ku u ruci. Vidio je mu\u0161karca kako pada s motora.\u00a0

Svjedo\u010dio je i jedan susjed koji je opisao situaciju u obitelji Zavadlav.\u00a0Filip je uvijek bio pristojan te da mu je pri\u010dao kako Stanislav ima dug, da su im dolazili ljudi ku\u0107i i tra\u017eili da se taj dug plati. Filip je bio zadovoljan zato \u0161to je radio na brodu i polo\u017eio za \u010dasnika, imao je i curu... No, vidio ga je dan prije ubojstva. Filip mu se po\u017ealio da su ga tukli i da ne spava. Na sudu je rekao da je Filip bio iscrpljen i poti\u0161ten te da je bio smr\u0161avio.\u00a0

Pro\u010ditan je iskaz i Filipove prijateljice.\u00a0Na sam dan ubojstva je do\u0161ao kod nje, bio je jako uzrujan. Govorio je da je sve propalo, da \u0107e se objesiti na Marjanu, da \u0107e se ubiti i da nema za \u0161to \u017eivjeti. Ona mu je sugerirala da se naspava i opusti. Pri\u010dao joj je o tu\u010dnjavi u koju je upao. Filip joj je rekao da su ga udarili iza uha, da mu zuji u glavi i da ne vidi dobro na jedno oko. Razgovor je trajao oko 2-3 sata.\u00a0

Pro\u010ditan je iskaz i \u010dasne sestre koja je znala da obitelj ima problema i povremeno im je dolazila u posjetu. Ona je rekla kako joj se Filip povjerio da mu prijete zbog duga, da ga zovu po no\u0107i i maltretiraju. \u010casna sestra je pomogla Filipu da prona\u0111e stan i da se odvoji od obitelji i po\u010dne samostalno \u017eivjeti.\u00a0

