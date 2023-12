Filipović i Lovrinčević odlaze nakon Barbarića. HDZ-ovci: 'Te smjene su itekako povezane...'

U samo nekoliko sati premijer Andrej Plenković smijenio je ministra gospodarstva Davora Filipovića i njegova najbližeg suradnika i posebnog savjetnika Juricu Lovrinčevića. Buran dan i munjevite smjene uslijedile su nakon što se prošli tjedan Plenković morao već odreći drugog bliskog suradnika: predsjednika uprave HEP-a Frane Barbarića.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Video vijesti 12.12.2023. | Video: 24sata Video

Filipović je 30. ministar po redu kojeg je promijenio Plenković u sedam godina vladavine. Novi ministar neće biti izabran do sljedeće godine, rekao je Plenković, jer treba obaviti konzultacije, a Sabor ide na stanku. Ministarstvo će voditi tako neki od državnih tajnika, a najveću vjerojatnost ima HDZ-ovac Ivo Milatić.

Ako idem ja, treba ići i Filipović. Navodno je to poručio smijenjeni predsjednik uprave HEP-a Frane Barbarić premijeru Plenkoviću još u lipnju, u jeku afere “plin za cent”. Barbarić je maknut prošli tjedan zbog bespravne gradnje na Hvaru, a na dan kad su bageri počeli mrviti njegovu vilu premijer je maknuo Filipovića. Upućeni u HDZ-u itekako povezuju odlazak Frane Barbarića i Davora Filipovića, donedavno dvojice najbližih premijerovih suradnika koji su bili u međusobnom sukobu.

Direktan povod za odlazak Filipovića bila je afera njegova najbližeg suradnika i posebnog savjetnika Jurice Lovrinčevića. Odnosno, bolje reći, dvije afere koje su otkrivene iz istog izvora: aktivista i komentatora Marina Vlahovića. U utorak ujutro je Nacional objavio opsežne transkripte tajno snimanih razgovora koje je s Lovrinčevićem vodio Vlahović, koji je sve i proslijedio tjedniku.

Po njima se vidi da je Lovrinčević za Mrežu TV, u kojoj su svoje emisije imali Marko Ljubić i Marin Vlahović, davao izdašna sredstva iz javnih tvrtki i fondova. Novac je korišten za reklamno oglašavanje, ali i za plaćanje Vlahovića i Ljubića. Neke reklamne kampanje su upravo u tijeku. Ali dva puta Lovrinčević spominje i vraćanje te podjelu novca.

Večernji list je pak objavio poruke iz kojih je vidljivo da je Lovrinčević preko istog Vlahovića komunicirao s Mostom, odnosno njihovim zastupnicima Nikolom Grmojom i Zvonimirom Troskotom. Afera je buknula kad je Troskot otkrio da je HEP koji je vodio Barbarić kupovao plin za više od 47 eura za megavatsat od Ine, a prodan je za znatno niže cijene, pa i cent. Ostavljen je kao višak u sustavu i kupile su ga jeftino druge tvrtke, ponajviše PPD. HEP je izgubio 14,8 milijuna eura na razlici cijena. Iz tih poruka se vidi da je Vlahović informacije dobivene od Lovrinčevića prosljeđivao Grmoji.

Lovrinčević inače ništa nije radio na svoju ruku i bez da je sve koordinirao s Filipovićem, pa je to i razlog zašto obojica odlaze. Suradnja s Mostom u velikoj aferi, te čak i Lovrinčevićevo savjetovanje da se napada Plenkovića, vlasnika PPD-a Pavla Vujnovca i Barbarića glavni je razlog smjene, kažu nam upućeni u stranci.

- Svi zajedno u Vladi ostali su zgroženi i konsternirani. Prvi element upućuje na školski primjer koruptivnog djela. Drugi element je onaj koji se odnosi na kontakte s jednim predstavnikom medija i kasnije te iste informacije se plasiraju oporbi, koja to onda koristi za rušenje Vlade. To dovodi do toga da ja nemam više povjerenja u ministra koji je savjetnika doveo na vlastito inzistiranje - objasnio je premijer Plenković razloge smjena.

Na opaske da prije nije ovako brzo smjenjivao ministre, rekao je da je Lovrinčević dogovarao raspodjelu javnog novca, ali bio i u sprezi s Mostom u vezi afere “plin za cent”.

- Svašta smo doživjeli, ali ovakvo nešto nismo vidjeli. Da netko izabran da radi za Vladu ruši Vladu u sprezi s oporbom - rekao je Plenković.

Podjela novca

Lovrinčević je Osječanin, suvlasnik tvrtke Pevex, koji je dobio 22 milijuna kuna dividende. Uvijek je govorio da mu nije nikakav interes novac, nego pomoći Filipoviću. Ali transkripti koje je objavio Nacional pokazuju da govori o rasporedu i 145.000 eura samo jednoj televiziji, a hvali se da ima i dogovore s još jednom. Da jedan dužnosnik raspoređuje novce javnih tvrtki i tako kupuje naklonost već je samo po sebi nedopustivo te se radi o zlouporabi položaja.

- Nabroj mu sve firme koje kontroliram. Znači Janaf, Fond za nuklearnu energiju, to je sve ispod mene. Zatim ovaj Fond za okoliš, Hrvatske vode. Osim ministarstva i Hamaga, to ja sve kontroliram. Iz svih tih izvora mogu pustiti - govori među ostalim Lovrinčević.

- Ako bude korektan - kaže Vlahović.

- Ako bude korektan. Da. Jedino što tražim da s nama podijeli – odgovara Lovrinčević prema objavi Nacionala.

Iz razgovora se vidi da uglavnom pričaju Saši Engleru, direktoru Nezavisne televizije d.o.o. Koja je vlasnik Mreže TV. Radi se i određenim dugovima koje on ima prema Ljubiću i Vlahoviću. To je samo dio razgovora. Lovrinčević naširoko priča kako treba podijeliti novac i prezentira da želi pomoći. Još jednom govori: “Mi im damo 10, znači 5 meni, 5 je vama, a od tih 5, 1500 po pola platimo porez, znači 3. Tebi smanjimo, pa malo po malo...”.

Uskok je inače objavio da je nakon ove objave pokrenuo izvide. Lovrinčević se iz inozemstva oglasio objavom prije smjene. Rekao je da nikad nije uzimao mito, kuverte i “kickback” te da to znaju svi s kojima je radio. Da svi znaju da novca ima i da mu on nije potreban. Svi koji tvrde drugačije, kaže - lažu. Nije opovrgnuo autentičnost snimki, ali kaže da su ga već pokušali maknuti, a da je ovaj put sve “toksično spakirano”.

- I dok će se javnost zabavljati time i imati zaokupljenu pažnju, na drugoj će se strani događati puno ozbiljnije stvari koje se mjere u desetinama i stotinama milijuna eura - poručio je Lovrinčević.

Oporba: Vlada mora pasti

Oporba kaže da je ovo razlog za odlazak cijele Vlade. Bivša premijerka Jadranka Kosor je napisala da svi odlaze, a samo ostaje onaj koji ih je birao. “Spomenik”, kratko je napisala o Plenkoviću.

Šef SDP-a Peđa Grbin podsjetio je kako su otišli bivši ministri gospodarstva: Martina Dalić, Tomislav Ćorić, Darko Horvat i sad Filipović. Svi zbog korupcije, kaže Grbin.

- To su četiri Plenkovićeva ministra gospodarstva, ako itko misli da je to slučajno ili da to nema nikakve veze s Plenkovićem, onda je potpuna budala - kaže Grbin.

Nikola Grmoja iz Mosta rekao je da razbijaju tzv. hvarski kartel te da zato nakon Barbarića odlazi i Filipović.

- Ovo je pokazatelj da treba pasti cijela Plenkovićeva Vlada. Ovo je nova Fimi Medija, ovo je strašno. Nevjerojatni su razmjeri korupcije i kriminala - poručio je Grmoja.

Ovdje pratite sve o novoj promjeni u Vladi iz minute u minutu