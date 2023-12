Reakcije na smjenu Lovrinčevića i ministra Filipovića: 'Duže je bio na semaforu nego u Vladi'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković danas je potpisao Rješenje o razrješenju ministra gospodarstva i održivog razvoja dr. sc. Davora Filipovića. Time ujedno Jurica Lovrinčević prestaje biti posebni savjetnik u kabinetu ministra.

Grmoja: Ovo je pokazatelj da treba pasti cijela Vlada

- Pomalo razbijamo taj kartel, najavili smo razbijanje, ne samo hvarskog nego tog cijelog koruptivnog kartela unutar Plenkovićeve vlade. Prvo je otišao Barbarić, mi smo otvorili priču o nelegalnoj gradnji i aferi plin za cent, sada odlaze i Filipović i Lovrinčević, koji su bili na drugoj strani od Barbarića i Vujnovca, ali očito je da obje te ekipe imaju isti modus operandi. Ovo je pokazatelj da treba pasti cijela Plenkovićeva Vlada. Ovo je nova Fimi Medija, ovo je strašno, nevjerojatni su razmjeri korupcije i kriminala - poručuje nam Mostov Nikola Grmoja.

Smjene u Vladi kratko su na Twitteru komentirali i iz SDP-a Hrvatske.

- Filipović je duže bio na semaforu nego u Vladi - napisali su.

Grbin: Ovo je rezultat panike

- Filipović, ime mu znate, je bio Plenkovićev osobni izbor za ministra, pokazalo se da nije samo potpuno nesposoban već da je bio i savršeno stanište za uzgoj korupcije u svom ministarstvu. Ćorića je maknuo iz Vlade zbog afere Vjetroelektrane, Horvat je završio u pritvoru i ima uskočki postupak, a o Dalićki i aferi Borg ne treba trošiti tintu. To su četiri Plenkovićeva ministra gospodarstva, ako itko misli da je to slučajno ili da to nema nikakve veze s Plenkovićem, onda je potpuna budala, poručuje šef SDP-a Peđa Grbin dodajući kako je ovo sada postalo gore od Fimi Medije u doba Ive Sanadera.

- Jer razina na kojoj nas se pljačka je postala takva da ugrožava same temelje funkcioniranja države pa i njenog opstanka. Ovo se može riješiti samo odlaskom Plenkovića i HDZ-a i nema te smjene Filipovića koja može oprati ljigavu sluz korupcije s Plenkovićeva lica - kaže.

Za ovako ekspresnu reakciju Plenkovića koji je odmah razriješio ministra Filipovića ističe kako je to samo rezultat njegove panike.

- Obzirom da ovdje imamo transkripte i snimku, ne vidim što se išta drugo moglo napraviti kad je Plenkijeva guzica u pitanju. Ovo je rezultat panike, a ne nikakvog morala jer da je moral u pitanju postupio bi kao Costa u Portugalu i sam podnio ostavku - poručuje Grbin.

- Otišao je 30. ministar Andreja Plenkovića, još jedan dokaz velike stabilnosti s kojom se puno hvali. Odlazi zbog afere Fimi Medija 2.0, to je ono što će Plenković reći, ali zapravo odlazi zbog druge stvari, a to je da je sada vidljivo da su Filipović, odnosno njegov najbliži savjetnik, izravno slali Mostu informacije koje su bile nužne da se raskrinka afera plin za cent od koje je najviše političkog gubitka imao Plenković i sada Plenković ima dovoljno dobar razlog da ga sada i smijeni. No, ostaje afera Fimi Medija, nova, koja je, osim onog što nije vijest, a to je da HDZ krade javne novce i stavlja u privatne džepove, pokazala i to da je Plenković nastavio politiku Ive Sanadera da koristi državna sredstva za financiranje medija od kojih se zauzvrat traži da stvaraju pozitivnu sliku o Vladi - komentirala nam je predsjednica Kluba Možemo Sandra Benčić, koja od premijera Plenkovića traži da objavi sve iznose i sve medijske tvrtke kojima su uplaćivana sredstva.

'Od ove Vlade nije ostalo ni slovo V'

- Kako bi se napokon vidio taj put novca i koliko Vlada troši na zakup medijskog prostora. Vrlo je lako moguće da Plenković neće odgovoriti na to zastupničko pitanje, iako mora, ali onda pozivam i medije da u cilju transparentnosti i borbe protiv porobljavanja države sami objave koliko Vlada troši sredstava za zakup medijskog prostora putem različitih svojih ministarstava i drugih. I treće najvažnije, apsolutno nam treba novi regulatorni okvir oko financiranja medija na nacionalnoj razini, kao što smo mi u Zagrebu napravili, kojim će biti obvezna transparetnost financiranja medija iz javnih proračuna - poručila je.

Toliko je smijenjenih ministara, dobar dio upravo zbog sumnje u korupciju ili same korupcije, da od ove Vlade više nije ostalo niti slovo "v". Umjesto da se pozabavi aferama plin za cent, Plenković o tome i dalje ništa ne govori, ali u svakom slučaju smjena i ovog ministra govori da je cijela Vlada izgubila legitimitet i da je krajnje vrijeme za nove izbore, poručuje predsjednik Suvrenista Marijan Pavliček, kojeg je ovako brza Plenkovićeva reakcija u ovom slučaju iznenađuje.

- S obzirom da inače uvijek čeka i važe, ovdje je to napravio po kratkom postupku, ali očigledno su smjenu ministra uvjetovali neki drugi ljudi iz pozadine koji upravljaju i sa samim Plenkovićem, tako se meni čini - kazao nam je.

Otkud krenuti uopće? Pričati o ustavnosti i zakonitosti u ovoj državi više stvarno nema nikakvog smisla pa ću preskočiti to da nije ovlast predsjednika Vlade da razrješuje ministra, on može sam podnijeti ostavku i to je po zakonu jedina situacija u kojoj premijer može razriješiti ministra, al to u kontekstu naših političkih prilika očito to više nikome nije bitno. Što se tiče povoda za ovu smjenu, očito je Plenković posegnuo za nekim oblikom zapovjedne odgovornosti i ne vidim apsolutno nikakav razlog da od te zapovjedne odgovornosti, po istoj logici, ne smijeni i sam sebe - komentira nam zastupnica Stranke s imenom i prezimenom Dalija Orešković.

Ništa Plenkovićeva odgovornost nije manja, dodaje. Dapače.

- Nemojmo se zavaravati, mi živimo u sustavu, u državi u kojoj jedan čovjek odlučuje o svemu. Kako je Plenković danas odlučio o smjeni Davora, Danijela, Dimitrija Filipovića, kako god se više zvao, tako odlučuje i o svim drugim pitanjima i ne vjerujem, nitko me ne može u to uvjeriti, da u samim financijskim transakcijama i dogovorima po modelu Fimi Medija nije sudjelovao i sam premijer. Takav dogovor, s takvom jednom svirepošću i sigurnošću da za to neće kazneno odgovarati, nitko se ne bi usudio da nije računao na premijerovu zaštitu - naglasila je Orešković, koja smatra da je došlo vrijeme da se ovaj saziv Sabora raspusti odmah i da se ide na nove izbore.

- Jer zaista nema više smisla da ovaj saziv nastavlja sa zasjedanjem - dodala je.

30. ministar koji odlazi

Ovo je 30. ministar koji je otišao iz Plenkovićeve vlade i po tome je Plenković najtrofejniji premijer u Europi. Sve su ovo Igre prijestolja u HDZ-u i vjerojatni dogovor s Barbarićem, koji je za svoju šutnju tražio Filipovićevu glavu. Posebno zanimljiva informacija koja se otkrila u cijeloj ovoj priči je kako HDZ kupuje medije i izvlači provizije. Do sad su trazili desetak posto, a sad je naraslo na 50 posto. Bliže se izbori, Plenković želi ostaviti dojam čistoće, ali vrijeme je da šef ode s vrha korupcijske hobotnice - naglašava i zastupnica Centra Marijana Puljak.