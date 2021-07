Ne mislim da smo iznevjerili i razočarali svoje birače. Poštujemo mišljenje Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa, kao i mišljenje javnosti. U ovom slučaju ne mislimo da su u pravu. Bili smo prinuđeni, recimo kad govorimo o bolnici Srebrnjak preko noći imenovati novo Upravno vijeće u sredinu koja je više od godinu dana opterećena brojnim prijeporima i gdje je bio ugrožen jedan vrijedan nacionalni projekt. Bili smo to dužni učiniti jer je prethodno Upravno vijeće bilo pod istragom USKOK-a. Bilo je presudno naći stručne ljude u koje možemo imati povjerenja koji će iznijeti projekt. U tom trenutku mi nismo razmišljali jesu li ti ljudi donatori, čak nismo ni znali je li donator, rekao je Damir Bakić, zastupnik u Gradskoj skupštini, gostujući u emisiji Hrvatskog radija "U mreži Prvog".

- To ih nije kvalificiralo niti diskvalificiralo, htjeli smo da budu stručni, profesionalni, da imaju vjerodostojnost i da se tog posla žele primiti. Neka javnost osvijesti činjenicu da to nisu upravljačka mjesta, to su pozicije osoba koje trebaju brinuti o zakonitosti rada bolnice, koji trebaju pripremiti i provesti natječaj. Ta su mjesta simbolično honorirana i to mjesto danas je sve samo ne nagrada. Bilo bi apsurdno misliti da je netko na tu poziciju došao zato što je nagrađen - dodao je Bakić.

Davor Filipović komentirao je jučerašnju Tomaševićevu izjavu da je HDZ dosad tolerirao da se mimo Skupštine imenuju ljudi.

- HDZ u ovom, kao i u svim prethodnim, slučajevima se drži zakona i smjernica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. 25. svibnja Povjerenstvo je izdalo smjernicu i uputu koja govori da se prilikom imenovanja članova Uprave i NO Holdinga mora uzeti u obzir predstavničko tijelo tj. Gradska skupština - ona mora predložiti članove. Prije nije bilo takve upute. Ako je jasno svima dana ta uputa, svi je se moraju pridržavati. Gradonačelnik ju je ignorirao i time prekršio zakon. Svoj mandat je počeo kršenjem zakona da bi se to nastavilo aferom javni bilježnik i onda spornim imenovanjima u Upravno vijeće Srebrnjaka - rekao je Filipović.

Upitan zašto nije glasno kritizirao Bandićeve poteze, Filipović je podsjetio kako ga je pokojni gradonačelnik nazivao "Plenkovićevim skojevcem" jer je, kako kaže, ukazivao na ono što nije dobro.



- Da sam ga hvalio i podržavao onda bi mi tepao, a ne me nazivao takvim imenima.

Govoreći o najavi smanjena plaća pročelnicima, Filipović je rekao da se radi o populističkim najavama.





- Treba vidjeti što će od toga biti, Tomašević je jedno u kampanji najavljivao, a sad vidimo da radi drugo. Treba razmišljati o tome kako uspostaviti sustav nagrađivanja gdje će najbolji imati priliku napredovati. Morate razmišljati kako ćete privući najbolje ljude. Ako dođe do tih javnih natječaja, kako ćete privući kvalitetne ljude ako šaljete u startu poruku da ćete smanjiti plaće jer to dobro zvuči - rekao je Filipović.