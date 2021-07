Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Mislav Herman rekao je u utorak da nisu zadovoljni dosadašnjim radom zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića te je poručio kako će u Gradskoj skupštini biti oštra i konstruktivna oporba.

"Nismo zadovoljni s onim što vidimo. Nismo ni mi očekivali da će to biti ovako. Tajna imenovanja iza zatvorenih vrata, vraćanje usluga svojim donatorima, imenovanja u upravna vijeća osoba od povjerenja i povjeravanje poslova osobama od povjerenja nije ono što smo očekivali niti mi, a siguran sam niti veliki broj Zagrepčana koji su svoj glas povjerili platformi Možemo", rekao je Herman novinarima nakon 10. sjednice zagrebačkog HDZ-a govoreći o dosadašnjem radu zagrebačkog gradonačelnika.

Poručio je kako to nije moderan Grad Zagreb kakav je Tomašević isticao i zazivao u svojoj predizbornoj kampanji. Također, dodao je, to nije ono što su Zagrepčani od njega očekivali. "Žao nam je što je to ovako loše na samome početku", poručio je.

Herman je negativnim ocijenio i to što se u prvih 40 dana mandata gradonačelnikom Tomaševićem dva puta bavilo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. To ne daje nekakvu garanciju transparentnosti ili provođenja svih postupaka u skladu sa zakonom, ustvrdio je.

U Gradskoj skupštini oštra i konstruktivna oporba

Ističući kako će u zagrebačkoj Gradskoj skupštini biti oštra i konstruktivna oporba najavio je da će na predstojećoj skupštinskoj sjednici imati i svoju točku dnevnog reda vezano uz imenovanje članova Uprave i Nadzornog odbora Zagrebačkog holdinga. Pojasnio je da će pod tom točkom od gradonačelnika Tomaševića tražiti da u idućih 30 dana imenovanja u Upravi i Nadzornom odboru Zagrebačkog holdinga provede sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa tj. da sva imenovanja moraju proći i glasovanje u zagrebačkoj Gradskoj skupštini. Također, istaknuo je, imat će i 13 amandmana na točku vezanu uz formiranju novih gradskih ureda.

Herman je, na novinarski upit da komentira Tomaševićeva imenovanja nekih od njegovih 1500 donatora, rekao da se nadaju kako tih 1500 donatora neće dobiti i toliko unosnih poslova. "Mi se uistinu nadamo da to tako neće biti", poručio je.

Također, Herman je neprihvatljivim "u vrijeme bijele kuge" ocijenio i ukidanje gradskog ureda za demografiju istaknuvši kako je "demografija primarni smjer i prioritet svake odgovorne vlade bilo gdje u zapadnom dijelu svijeta, pa tako mora biti i u Hrvatskoj".

"Povećanje broja rođenih, povećanje radno sposobnog stanovništva mora biti jedan od top prioriteta kako u RH, tako i u Gradu Zagrebu", naglasio je.

Potpuno neprihvatljivim i neodgovornim ocijenio je stavljanje "pod jedan kišobran" gradske urede za zdravstvo, branitelje, ured za demografiju te gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe sa invaliditetom. "Mi smo protiv da se gradski ured za branitelje fuzionira u bilo koji gradski ured, a pogotovo sa četiri druga ureda", poručio je.

Upitan za komentar Tomaševićeve najave da će sniziti plaće pročelnicima i načelnicima, Herman je rekao da su potrebne uštede na nivou grada ali su protiv da bilo kakve uštede, posebice rezanje plaća bilo predsjedniku Gradske skupštine ili pročelnicima, ide u populističkom smjeru skupljanja jeftinih političkih bodova. Istaknuo je da su uvijek zastupali da svatko za svoj posao mora biti adekvatno plaćen.