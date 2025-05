Filipović se obrušio na Rinčić: 'Zgrožen sam. Rijeka nije prćija'

Marko Filipović oglasio se u subotu priopćenjem u kojem navodi da je zgrožen i duboko uvrijeđen izjavom Ive Rinčić o Rijeci. Navodi da je u intervjuu za jedne nacionalne dnevne novine, pred očima cijele Hrvatske, Rijeku nazvala „prćijom“.

Filipovićevo priopćenje prenosimo u nastavku.

To nije samo neprimjeren izraz. To je pljuska svakom Riječaninu i svakoj Riječanki. To je vrijeđanje grada koji je kroz svoju povijest bio simbol otpora, slobode, otvorenosti i građanske časti.

Rijeku svesti na „prćiju“ može samo netko tko je nikada nije stvarno razumio, tko ne osjeća njezinu povijest, njezin identitet ni ljude koji ovdje žive. To je mentalitet onih koji bi gradovima vladali odozgo, svisoka, uz podršku središnjica, bez poštovanja prema lokalnoj zajednici.

I upravo dan prije nego se Rijeka bori za naslov prvaka Hrvatske, kada svi moramo disati kao jedan i stati uz svoj grad, kandidatkinja koja pretendira voditi Rijeku vrijeđa sve što ovaj grad predstavlja.

Takva retorika nije samo skandalozna, ona je sramotna. Ona je uvreda našem dostojanstvu, našim nonama i nonićima, našim radnicima, mladima, sportašima, kulturnjacima i svima koji vole ovaj grad.

Rijeka nije „prćija“. Rijeka je slobodan grad. I ostat će slobodan, dokle god je vode ljudi koji je vole, poštuju i znaju tko su.