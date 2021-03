Dugogodišnji zagrebački gradonačelnik Milan Bandić iznenada je preminuo u prošlu nedjelju, a u medijima se provlači teza da će to dosadašnju kampanju okrenuti naglavačke. Kako će njegova smrt utjecati na Vašu kampanju?

Najprije još jednom želim izraziti duboku i iskrenu sućut obitelji Bandić, njegovim prijateljima, suradnicima i simpatizerima. Bandića su Zagrepčani šest puta birali za gradonačelnika i to dovoljno govori samo za sebe. Što se kampanje tiče, za mene se tu ništa ne mijenja, ali za one koji su svoju kampanju temeljili isključivo na rušenju dosadašnjeg gradonačelnika, bez bilo kakvog programa i sadržaja, oni se nalaze pred novim izazovom. Jer iznenadnim odlaskom Bandića njihova je politika velikim dijelom izgubila svrhu, ali to je pitanje na koji će oni morati naći odgovor. Moja kampanja primarno je temeljena na novim idejama, projektima i rješenjima. Bio sam jedan od najvećih kritičara Milana Bandića, ali destrukcija nikada nije bila temelj mog djelovanja.

Što ćete kao HDZ-ov kandidat za gradonačelnika ponuditi Zagrepčanima? Koji su Vam projekti primarni za ostvariti u Zagrebu?

Novi model upravljanja gradom. Obnova je najvažniji prioritet i to ne samo obnova, već transparentna i uspješna obnova. Da bi imali transparentnu i uspješnu obnovu važno je odgovorno i transparentno upravljanje gradskim financijama, što je i preduvjet da bi imali novca za obnovu Zagreba. Inzistirat ću na transparentnosti tako da se gradskim financijama upravlja odgovorno, što znači da se troši onoliko koliko se uprihodi a što do sada nije bila praksa. Želim reći svim sugrađanima kako će im svaka kuna koja se potroši biti vidljiva i dostupna na internetu. Transparentnost će ići i korak dalje jer će kod bilo kakvih radova stajati natpis na kojem će pisati koji je rok, zašto se nešto radi, po kojoj cijeni i tko radi određeni posao, a sve će to također biti vidljivo na internetu. To ćemo preuzeti kao dobru praksu brojnih američkih gradova. Uz to, inzistirat ću na objavi imovinskih kartica svih čelnih ljudi gradske uprave.

Svu snagu usmjerit ću i na izgradnju Nacionalne dječje bolnice za koju su već osigurana 22 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz fondova EU. Također, krenut će se u izgradnju Jarunskog mosta koji će biti dug 625 m i 40 m širok. Cijeli taj projekt obuhvatit će i rekonstrukciju od Vrapčanske ulice do Zagrebačke ceste na sjeveru i Jadranske avenije na jugu što je oko 4100 m. Jako važno za napraviti je i produžetak Branimirove kako bi riješili nesnosne prometne gužve prema Sesvetama. U Podsused-Vrapču ići ćemo na izgradnju podvožnjaka u ulici Medpotoki kako bi spojili Podsused-Vrapče sa Stenjevcem. Rekonstruirat ćemo i tramvajsko okretište u Savskoj.

Četiri godine ste zastupnik u Gradskoj skupštini, ali šira javnost Vas je upoznala tek nedavno. Kako u kampanji planirate građanima predstaviti sebe i svoj program?

Ne korupciji i pogodovanju, odgovorno upravljanje financijama i transparentna obnova – to je zaokret koji nudim. Prikazat ću ono što sam radio do sada i ono što ću napraviti u sljedećem mandatu. Već nekoliko mjeseci obilazim grad, razgovaram sa sugrađanima i slušam njihove ideje koje će biti ugrađene u program koji će biti prezentiran u narednom razdoblju. Slušajući sugrađane i uvažavajući njihove savjete zajedno ćemo rješavati izazove Zagreba.

U ožujku će biti godina dana od potresa, ali se u Zagrebu nije puno učinilo po pitanju obnove jer građanima i dalje prijeti opasnost od pada fasada i u samom središtu grada, mnogima stanovi i kuće nisu obnovljeni. Kako planirate to promijeniti?

Obnova traje dugo, čak i predugo jer i jedan dan je predugo za sve one koji nisu u svojim domovima. Točno je da otpadaju fasade i pada drveće. Osobno mi je na automobil pao ogroman komad drveta i imao sam sreću da mi je razbijen auto, a ne glava. Shvaćajući cijelu situaciju neću izlaziti iz Fonda za obnovu i resornog ministarstva dok se stvari ne ubrzaju i dok ne poduzmemo sve što je u našoj moći da se naši sugrađani, koji su sada u teškoj situaciji, vrate u svoje domove. Ići ću na počinak i budit ću se s temom obnove domova sugrađana. Svu energiju usmjerit ću da se oni koji nisu u svojim domovima tamo čim prije vrate. Što se tiče fasada i njihovog opadanja to je dodatni problem koji pokazuje koliko je Grad malo napravio do sada.

Kritizirate funkcioniranje grada, zašto ste onda održavali ovu garnituru na vlast, zašto ju niste srušili?

Brojni kritičari iz oporbe nam zamjeraju što gradsku vlast nismo srušili na zadnjem proračunu. Međutim, treba pogledati kontekst tog proračuna. Imali smo covid-19, imali smo potres i tešku situaciju u cijeloj zemlji. Rušenje proračuna pet mjeseci prije izbora značilo bi izazivanje dodatne krize, da se ide na privremeno financiranje, a što znači zaustavljanje svih projekata u gradu. U takvoj situaciji podržali smo proračun jer smo građane stavili na prvo mjesto. Zagrebu ne treba kriza pet mjeseci prije izbora. Nakon pobjede na lokalnim izborima napravit će se radikalan zaokret u upravljanju gradskim financijama. Proračunom ćemo upravljati odgovorno, kako se jedino i treba upravljati novcem koji vam netko drugi da na upravljanje.

Jedna od kritika je da HDZ u Gradskoj skupštini diže ruke za prijedlog proračuna i druge projekte, a sada glumi oporbu.

To nije točno. Brojni su primjeri gdje smo bili protiv loših prijedloga. U jednom je trenutku postojala je ideja da se napravi kompostana u Brezovici, a naši sugrađani iz Brezovice su bili snažno protiv toga, a pisali su i peticiju protiv kompostane. HDZ-ovim zastupnicima u skupštini iz stranke MB 365 čak se prijetilo raskidom koalicije na nacionalnoj razini ako ne podržimo kompostanu u Brezovici. Mi smo rekli - ne. Ne smo rekli i kada se htjelo napraviti reciklažno dvorište građevinskog otpada u Podsusedu. Imali smo i situaciju vezanu uz generalni urbanistički plan (GUP) i "Zagrebački Manhattan" u kojoj GUP nije odgovarao razvojnim potrebama Grada, a ni struka nije njime bila zadovoljna. HDZ je tada isto rekao-ne. Isto smo rekli i kada je postojala ideja da se putem javnog natječaja proda udio Grada Zagreba u APIS-u te na takav način doći u situaciju da to može kupiti neki privatnik i doći do svih podataka koje ima APIS.

Imali ste za 2019. izvještaj o izvršenju proračuna Grada Zagreba kada su brojke pokazale da je Zagreb financijski devastiran i ima 1,3 milijarde kuna akumuliranog manjka i više od 750 milijuna kuna dospjelih a neplaćenih obveza. Znači, grad je "na koljenima". Tada smo izašli za govornicu i rekli da tako više ne može jer našem gradu prijeti sudbina američkog Detroita koji je bankrotirao i mora se nešto promijeniti. Ono za što smo mislili da je dobro podržavali smo, a ono što nije bilo dobro za građane tu smo jasno rekli - ne. U kontekstu potresa, jedan od amandmana HDZ-a na prošlogodišnji proračun bila je i nabava vatrogasnog vozila kojim se može doprijeti do najviših zgrada, a što Zagreb nije imao. Rekonstrukcija mosta Mladosti, u vrijednosti od 80 milijuna kuna, je isto amandman HDZ-a na jedan od proračuna. Također, izgradnja OŠ u Bukovcu, vrijednosti oko sto milijuna kuna, je posljedica snažnih napora HDZ-a.

Što su rezultati dosadašnjeg vođenja Grada Zagreba?

Rezultati dosadašnjeg dugogodišnjeg vođenja grada ogledaju se u financijskoj devastaciji gradskog proračuna. Također, ogledaju se i u percepciji javnosti da, o kojem god projektu se radi, da se tu osjeti nekakav miris korupcije i pogodovanja. To je ono što nikako nije dobro. Primjerice, imamo žičaru na Sljemenu gdje je cijena s 300 narasla na 750 milijuna kuna. Imamo razliku od 450 milijuna kuna koje su mogle otići našim sugrađanima stradalim u potresu ili su se mogle usmjeriti na Nacionalnu dječju bolnicu. Nakon 20 godina imamo grad na koljenima i percepciju mirisa korupcije koju osjete i oni koji su oboljeli od koronavirusa i izgubili njuh. Zajedno s našim sugrađanima želim napraviti grad na način da se svi ponosimo što živimo u Zagrebu a ne da svako malo komentiramo afere koje su obilježile način upravljanja gradom u zadnjih 20 godina.

Kritični ste i prema čelniku platforme Možemo! Tomislavu Tomaševiću kao jednom od kandidata za gradonačelnika. Zašto?

Tomislava Tomaševića poznajem zadnje četiri godine, mi smo skupštinske kolege iako smo na različitim političkim pozicijama. Osobno ga poštujem, ali kada pogledate Tomaševićev životopis onda vidite da nije nikada radio u ozbiljnom sustavu i da nema nikakvog upravljačkog iskustva. U Zagrebu ne postoji gradnja protiv koje on nije prosvjedovao. Ne postoji prosvjed koji on nije vodio. Međutim, prosvjedovanje protiv gradnje i gradnja ne idu zajedno. Kako će čovjek koji je protiv svake gradnje graditi i obnavljati Zagreb? Pa čak i da želi, morao bi slušati svoje birače koji se tome protive i koji zajedno s njim prosvjeduju.

Na društvenim mrežama pojavila se špekulacija da bi HDZ nakon smrti Milana Bandića mogao potražiti novog kandidata, a vas staviti za zamjenika, jer navodno niste dovoljno konkurentni. Kako to komentirate?

Najprije je objavljena lažna naslovnica "Večernjeg lista" na kojoj sam bio glavna tema, potom je objavljena lažna anketa u kojoj sam tek na četvrtom mjestu, a mi u HDZ-u znamo da sam na drugom. Sad je izmišljen i novi, lažni kandidat. Zašto moji protivnici to rade ako sam im bezopasan i nisam konkurentan. Kada nekog protukandidata smatram bezopasnim naprosto ga ignoriram. Ali, to je njihov način borbe. O tome jesam li dobar ili ne odlučit će birači, a ne analitičari koji su plaćeni da to govore.

Što nakon izbora, s kim biste koalirali u Gradskoj skupštini, a s kim ne?

Kome god su građani Zagreba na prvom mjestu sjest ću s njima za stol i razgovarat ću. Naš grad nema vremena za čekanje i razgovarat ću sa svima koji Zagreb vide kao i ja - grad ljudi koji su sretni što žive u njemu i koji su ponosni na njega.