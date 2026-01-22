Film 'Braća po oružju' donosi priče hrvatskih Srba: Branili su Hrvatsku hrabro i časno

Udruge veterana, vojnika i domoljuba nastavlja se baviti ljudima koji su učinili mnogo za Hrvatsku kad joj bilo najteže, a da, nažalost, to nikad nije u dovoljnoj mjeri prepoznato.

Zadnjim filmom „1991. – tko je tvoj bližnji“ Udruga se bavila sudbinama stranaca dragovoljaca u Domovinskom ratu koji su činili mnoga herojska djela, bili ranjeni i po nekoliko puta, a mnogi su i poginuli, u vremenu kad je Hrvatska bila najusamljenija zemlja na svijetu. Mnogi su ostali živjeti u Hrvatskoj, ali nažalost mnogi od njih nisu uspjeli ostvariti ni osnovna prava koja im kao hrvatskim braniteljima pripadaju. Film je na šest međunarodnih festivala osvojio prve nagrade kao najbolji strani dokumentarni film

Novim filmom, „Braća po oružju“, autori progovaraju o sudbinama onih hrvatskih Srba koji su od prvog dana agresije uzeli oružje u ruke kako bi kao hrvatski branitelji branili svoju domovinu.

Film donosi autentične ispovijesti Damira Ralića, Željka Baltića, Rankana Čučkovića i Željka Ilića. Njihovi su životni i ratni putevi potresni – jedan je teško ranjen u akciji, jednom su roditelji u Vukovaru poginuli, a on je nakon pada grada završio u srpskom logoru gdje je prošao kroz nezamislive torture, jedan od njih, uz rane na tijelu, boluje i od teško kronificiranog PTSP-a, jedan je, kao oficir JNA, u tajnoj operaciji hrvatskoj vojsci osigurao topničku bitnicu, čime je gotovo presudno utjecao na obranu Šibenika. Film progovara i o sudbinama poginulih i nestalih, poput pripadnika Tigrova Harllana Von Bassingera koji je zapravo dečko iz zagrebačkih Gajnica po imenu Goran Delić, a čiji posmrtni ostaci do danas nisu pronađeni.

Usprkos svemu neki „naši“ su prema njima još uvijek podozrivi a neki „njihovi“ ih još uvijek žestoko preziru. Strašan je njihov ratni put, strašna je cijena njihove odluke da brane svoju Hrvatsku.

Film je, ističu u Udruzi, pokušaj da im se ljudski zahvali na iskazanom junaštvu i domoljublju. Jer samo istina čuva Domovinski rat.

Producent filma je Dražen Hrženjak, scenaristica Tanja Bjelobrajdić, redatelj Goran Maršalek. Film se premijerno prikazuje u subotu 24. siječnja 2026., u 19,00 sati, u zagrebačkom kinu FORUM, Jarunska ulica 2,