Filmska scena u Mostaru: Čovjek pobjegao iz zatvora, policija ga ubrzo pronašla

Pritvorenik je u subotu prijepodne pobjegao iz Kazneno-popravnog zavoda (KPZ) u Mostaru, nakon čega su policijske snage pokrenule opsežnu potragu.

Kako je potvrdila glasnogovornica Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije Ilijana Miloš za portal Klix.ba, bijeg je prijavljen u 11:50 sati, a potraga je započela odmah nakon zaprimanja dojave.

Zahvaljujući brzoj reakciji policije i suradnji građana, koji su pravodobnim dojavama pomogli u lociranju bjegunca, pritvorenik je uhićen za manje od dva sata od bijega. Time je potraga uspješno okončana.

Za sada nisu poznati detalji o identitetu uhićenog pritvorenika, kao ni o kaznenom djelu zbog kojeg se nalazio u pritvoru. Više informacija očekuje se nakon službenog očitovanja nadležnih institucija.