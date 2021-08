Omiški policajac Zvonimir Vrkić je po najvećoj prometnoj gužvi iz Omiša do Splita za samo 16 minuta, kao pratnja na motoru, uspio dovesti rodilju Danielu Miočević. Danielu je u svom automobilu iz Makarske vozio njezin partner Denis Paler, a bez Vrkića put do Splita u turističkoj špici bi trajao sigurno koji sat, a i tko zna kako bi završila.

Tog 20. srpnja oko 18 sati dok su bili u kući u Makarskoj, Danieli je puknuo vodenjak. Odmah su sjeli u auto i krenuli prema Splitu. Do Omiša su došli bez problema, ali tamo je nastao čep, ogromna gužva tipična za to vrijeme i turističku sezonu.

Na svu sreću vidjeli su policajca koji im je odmah bez imalo dvojbe odlučio pomoći.

- Odmah sam potrčao do motocikla, prepustivši upravljanje prometom pripadnici Jedinice prometne mladeži i stupio sam u kontakt s voditeljem operativnog dežurstva Policijske postaje Omiš. Upitao mu je kakva je situacija te ima li gužve, a ja mu kažem da ima gužve, ali imam ženu u osobnom vozilu koja rađa. Šef dežurstva također nije dvojio niti trenutka te mi daje odobrenje i poručuje kako će se on pobrinuti za gužvu a da ja samo krenem za Split. Građaninu sa suprugom koja gotovo rađa u osobnom vozilu samo kažem da me slijedi. Sjedam na službeni motocikl i krećemo za rodilište. Uključio sam odmah svjetlosnu i zvukovnu signalizaciju, te razmičući vozila s ceste i pritom pazeći da me vozač iza mene prati nastojim održati dovoljno rastojanje kako se ne bi između ubacilo neko drugo vozilo. Izlaskom iz Omiša, put je tekao bez problema, ali približavajući se Splitu, nailazimo na kolonu u Podstrani. Uspješno prolazimo i tu kolonu i vrlo brzo smo stigli pred splitsko rodilište, gdje je već čekala spremna bolnička ekipa - rekao je nagrađeni policajac.

- Bilo je jako napeto i bio sam pod pritiskom, ali onog trenutka kad mi je Zvonimir rekao da ga slijedim na putu prema bolnici, šest puta mi je bilo lakše - rekao je Denis čija je žena u automobilu imala trudove.

Zvonimir Vrkić istaknuo je kako uz zahtjevnost redovnog policijskog posla ide i spremnost donošenja brzih odluka i prepoznavanja prioriteta. U ovom slučaju, prioriteta dolaska života jednog dječaka.

Koliko Zvonimir sa srcem obavlja svoju policijsku dužnost govore i četiri nagrade koje je primio u plavoj uniformi. Nagrađen je od strane načelnika Policijske akademije, dva puta od načelnika Policijske uprave splitsko-dalmatinske i jednom od strane Grada Omiša.