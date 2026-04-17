FINA pozvala poduzetnike da hitno predaju izveštaj za 2025.: Kazne idu i do 13.000 eura

Financijska agencija (Fina) pozvala je u petak poduzetnike da godišnje financijske izvještaje (GFI), predaju brzo i sigurno putem RGFI aplikacije na e-Građanima. S obzirom da se bliži zakonski rok do 30. travnja, za predaju godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe za 2025. godinu, Fina poziva sve poduzetnike da na vrijeme predaju svoje izvještaje te izbjegnu plaćanje kazne. Do četvrtka, 16. travnja 2026. godine, od 183.000 obveznika, godišnji financijski izvještaj za 2025. godinu predalo je njih 56.060, pokazuju Finini podaci. Poduzetnici mogu godišnje financijske izvještaje dostaviti putem aplikacije Registar godišnjih financijskih izvještaja (RGFI) u sustavu e-Građani, uz korištenje vjerodajnica visoke razine sigurnosti (e-Osobna, Finin ili AKD certifikat) ili osobnim dolaskom u Finine poslovnice.

Prednosti RGFI aplikacije su to što nije potreban dolazak u poslovnicu Fine, a predaja izvještaja, izjave o neaktivnosti, upravljanje punomoćima i sve izmjene podnose se u potpunosti online.

U slučaju da poduzetnik nema vjerodajnicu visoke razine sigurnosti i ne može dati punomoć putem sustava e-Ovlaštenja ili kroz RGFI na e-Građanima, moguće ju je dostaviti u bilo koju Fininu poslovnicu, bez naknade.

Sve što je potrebno dostaviti je potpisan obrazac za davanje punomoći te preslike osobnih dokumenata opunomoćitelja i opunomoćenika.

Informacije o predaji godišnjih financijskih izvještaja poduzetnici mogu se dobiti na besplatni telefon 0800 0080 (ponedjeljak - petak od 7:30 do 22:00, subotom od 8:00 do 13:00) ili e-mailom prema sjedištu obveznika: Osijek: rgfi.os@fina.hr; Rijeka: rgfi.ri@fina.hr; Split: rgfi.st@fina.hr i Zagreb: rgfi.zg@fina.hr

Za statističke i druge potrebe, godišnji financijski izvještaji (GFI) predaju se najkasnije do 30. travnja. Za potrebe javne objave, poduzetnici su obvezni godišnje financijske izvještaje predati u roku od šest mjeseci, a konsolidirane godišnje financijske izvještaje za javnu objavu u roku od devet mjeseci po isteku svoje poslovne godine.

Za nedostavljanje godišnjeg financijskog izvještaja i ostale dokumentacije propisana je novčana kazna u iznosu od 1.320 do 13.270 eura, a odgovornoj osobi u iznosu od 660 do 2.650 eura.