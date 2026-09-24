Studenac pokreće predstečajnu nagodbu. 7000 radnika strepi. Oglasili se iz trgovačkog lanca

Trgovački lanac Studenac u četvrtak je izvijestio kako je zbog financijskih problema u ispunjavanju svojih obveza podnio prijedlog za pokretanje predstečajne nagodbe.

"Zbog financijskih problema u ispunjavanju naših obaveza i nemogućnosti dogovora o produženju kreditnih aranžmana, podnijeli smo prijedlog za pokretanje predstečajne nagodbe. Očekujemo da će na temelju našeg zahtjeva u zakonom određenim rokovima Trgovački sud donijeti formalnu odluku o pokretanju predstečajnog postupka", istaknuli su iz Studenca.

Podnošenje prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka, kako su naveli, odgovoran je i transparentan korak koji poduzimaju kako bi osigurali financijsku stabilnost i nastavak te dugoročnu održivost poslovanja.

"Nadamo se i očekujemo da ćemo s našim partnerima, dobavljačima i kreditorima kroz ovaj uređeni postupak uspjeti postići nagodbu i usuglasiti se oko provedivog plana restrukturiranja, na dobrobit svih uključenih. Konstruktivan i racionalan pristup svih uključenih strana rezultirat će, vjerujemo, očuvanjem i uspješnim restrukturiranjem poslovanja", kazali su.

Studenac, kako su naveli, zapošljava više od 7.000 ljudi i ima više od 1.000 prodajnih mjesta, ne samo u velikim gradovima, već i mnogim malim sredinama diljem zemlje.

"Očekujući rješenje suda o pokretanju predstečajnog postupka, na planu restrukturiranja već radimo. U međuvremenu, nastavljamo s poslovanjem, naši zaposlenici nastavljaju raditi i obavljati svoje poslove, naše trgovine ostaju otvorene, a proizvodi naših dobavljača dostupni našim potrošačima i sugrađanima", poručili su iz tog trgovačkog lanca.

Napominju kako u Hrvatskoj postoji niz primjera kompanija kojima je uređen zakonski okvir kakav osigurava postupak predstečajne nagodbe dao prostor za postizanje nagodbe i dugoročno održivo restrukturiranje poslovanja te vjeruju da će i Studenac biti jedna od njih.