Financijski stručnjak: 'Turistička sezona bi mogla biti slabija...'

Cijene nafte dugoročno bi se mogle vratiti na razine prije izbijanja sukoba na Bliskom istoku, kazao je financijski stručnjak Hrvoje Serdarušić u središnjem Dnevniku HRT-a. Tržište vidi da se cijene u srednjem roku vraćaju na cijene prije početka sukoba. Nafta je specifična roba koja traži brz transport do rafinerije. Ako se situacija stabilizira i proizvodnja naftnih derivata krene, neće biti manjka, rekao je Hrvoje Serdarušić. Govoreći o mogućem utjecaju dugotrajnog sukoba na svjetsko gospodarstvo, istaknuo je da bi posljedice mogle biti ograničene.

- Prema analizi Apollo Managementa, utjecaj na američko gospodarstvo nije tako velik. Svakako će postojati, ali nije toliko značajan. Bio je Zaljevski rat 1990-ih, cijene nafte su se dvostruko povećale, ali terminske cijene nafte već su tada pokazivale očekivanje povratka cijena, objasnio je.

Na tržištima kapitala trenutačno je vidljiva velika volatilnost, a većina američkih burzovnih indeksa prošli je tjedan zabilježila pad.

- Mediji pojačano izvještavaju kada se događa pad, ali dugoročno tržišta bilježe kontinuirani rast. Razlog pada dionica nije samo kriza na Bliskom istoku nego i deflacijski učinak umjetne inteligencije. Imali smo pad od oko dva posto prošli tjedan, ali važni su i kvartalni rezultati kompanija. Ako se pokaže da su poslovali dobro, tržišta će se vratiti u uobičajeni tijek, kazao je.

Dodao je da dugoročno ne vidi veće probleme za tržišta kapitala. Osvrnuo se i na monetarnu politiku velikih središnjih banaka. Američki FED i Europska središnja banka posljednjih su mjeseci snižavali kamatne stope, no tržišta sada procjenjuju da bi taj trend mogao stati.

- Europska središnja banka uvijek se ponaša kao mlađi partner glavnog svjetskog monetarnog policajca, a to je FED. U svibnju na čelo FED-a dolazi Kevin Warsh, koji je poznat kao "jastreb", odnosno skloniji je podizanju kamatnih stopa, rekao je.

Ocijenio je i da je dosadašnji predsjednik FED-a Jerome Powell uspješno vodio monetarnu politiku.

- Smatram da je Powell napravio jako dobar posao jer je postigao ono što se smatralo gotovo nemogućim, takozvano meko slijetanje gospodarstva. Tržišta već dulje očekuju da neće biti daljnjeg spuštanja kamatnih stopa te da će one ostati na sadašnjim razinama, rekao je.

Dodao je da je za procjenu budućih kretanja često korisnije promatrati tržište obveznica nego izjave središnjih banaka. Govoreći o mogućim posljedicama globalnih ekonomskih kretanja na Hrvatsku, Serdarušić je rekao da zasad ne očekuje veće poremećaje.

- Ništa posebno. Postoji mogućnost da turistička sezona bude nešto slabija, zaključio je.