Finci u šoku: Pogledajte gdje Iranci drže tijelo ubijenog vođe

Neobičan prizor iz iračke Karbale izazvao je nelagodu u Finskoj. Na snimkama pogrebne povorke ubijenog iranskog vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hameneija, pojavio se rashladni kamion s oznakama koje podsjećaju na vizualni identitet K Groupa, maloprodajnog lanca koji pripada finskoj tvrtki Kesko. Kompanija je zbog toga pokrenula internu istragu kako bi utvrdila kako je vozilo s takvim obilježjima završilo u povorci.

Na videosnimci agencije Reuters vidi se kako ožalošćeni okružuju rashladni kamion, nakon čega se otvaraju stražnja vrata vozila. Iz tovarnog prostora izlazi maglica, a muškarci odjeveni u crno iznose čelični lijes prekriven iranskom zastavom. Reuters navodi da je riječ o Hameneijevu lijesu.

POGLEDAJTE VIDEO:

For some strange reason, Ali Khamenei's corpse was transported in a Finnish grocery store truck: pic.twitter.com/71dnclsVvZ — Vatnik Soup (@P_Kallioniemi) July 9, 2026

Zbunjeni čelnici Keska poručili su da su za slučaj doznali tek nakon što su se snimke pojavile u medijima. Naglasili su i da tvrtka nema nikakvu izravnu povezanost s vozilom, piše Helsinki Times.

Foto: AHMED SAAD/REUTERS

Iz Keska su objasnili kako ne posjeduju vlastite kamione za prijevoz robe, nego prijevoz obavljaju ugovoreni logistički partneri. Prema njihovoj procjeni, najvjerojatnije je jedan od partnera prodao kamion, a da prethodno nije uklonio oznake K Groupa. Ugovori, naime, obvezuju prijevoznike da prije prodaje vozila uklone sve naljepnice i obilježja tvrtke.

Hamenei je poginuo 28. veljače u zračnim napadima koje su izvele Sjedinjene Američke Države i Izrael nakon eskalacije sukoba. Njegov višednevni pogreb započeo je u Iranu, a potom se nastavio u iračkim svetim gradovima Nadžafu i Karbali, važnim odredištima za šijitske muslimane.

Foto: Ameer Al-Mohammedawi/DPA

U srijedu su tisuće ljudi u Nadžafu pratile lijes uz povike "Smrt Americi" i "Smrt Izraelu", dok su se iznad okupljenih vijorile iranske i iračke zastave te zastave proiranskih iračkih milicija. Nakon ceremonija u Iraku lijes je vraćen u Iran, gdje će Hamenei biti pokopan u rodnom Mašhadu, jednom od najsvetijih gradova u zemlji.

Iranski predsjednik Masud Pezeškian i zapovjednici Korpusa islamske revolucionarne garde također su stigli kako bi sudjelovali u povorci.