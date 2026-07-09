Hamenei je poginuo 28. veljače u zračnim napadima koje su izvele Sjedinjene Američke Države i Izrael nakon eskalacije sukoba...
Finci u šoku: Pogledajte gdje Iranci drže tijelo ubijenog vođe
Neobičan prizor iz iračke Karbale izazvao je nelagodu u Finskoj. Na snimkama pogrebne povorke ubijenog iranskog vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hameneija, pojavio se rashladni kamion s oznakama koje podsjećaju na vizualni identitet K Groupa, maloprodajnog lanca koji pripada finskoj tvrtki Kesko. Kompanija je zbog toga pokrenula internu istragu kako bi utvrdila kako je vozilo s takvim obilježjima završilo u povorci.
Na videosnimci agencije Reuters vidi se kako ožalošćeni okružuju rashladni kamion, nakon čega se otvaraju stražnja vrata vozila. Iz tovarnog prostora izlazi maglica, a muškarci odjeveni u crno iznose čelični lijes prekriven iranskom zastavom. Reuters navodi da je riječ o Hameneijevu lijesu.
POGLEDAJTE VIDEO:
For some strange reason, Ali Khamenei's corpse was transported in a Finnish grocery store truck: pic.twitter.com/71dnclsVvZ— Vatnik Soup (@P_Kallioniemi) July 9, 2026
Zbunjeni čelnici Keska poručili su da su za slučaj doznali tek nakon što su se snimke pojavile u medijima. Naglasili su i da tvrtka nema nikakvu izravnu povezanost s vozilom, piše Helsinki Times.
Iz Keska su objasnili kako ne posjeduju vlastite kamione za prijevoz robe, nego prijevoz obavljaju ugovoreni logistički partneri. Prema njihovoj procjeni, najvjerojatnije je jedan od partnera prodao kamion, a da prethodno nije uklonio oznake K Groupa. Ugovori, naime, obvezuju prijevoznike da prije prodaje vozila uklone sve naljepnice i obilježja tvrtke.
Hamenei je poginuo 28. veljače u zračnim napadima koje su izvele Sjedinjene Američke Države i Izrael nakon eskalacije sukoba. Njegov višednevni pogreb započeo je u Iranu, a potom se nastavio u iračkim svetim gradovima Nadžafu i Karbali, važnim odredištima za šijitske muslimane.
U srijedu su tisuće ljudi u Nadžafu pratile lijes uz povike "Smrt Americi" i "Smrt Izraelu", dok su se iznad okupljenih vijorile iranske i iračke zastave te zastave proiranskih iračkih milicija. Nakon ceremonija u Iraku lijes je vraćen u Iran, gdje će Hamenei biti pokopan u rodnom Mašhadu, jednom od najsvetijih gradova u zemlji.
Iranski predsjednik Masud Pezeškian i zapovjednici Korpusa islamske revolucionarne garde također su stigli kako bi sudjelovali u povorci.
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