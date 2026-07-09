Obavijesti

News

Komentari 0
POGLEDAJTE VIDEO

Finci u šoku: Pogledajte gdje Iranci drže tijelo ubijenog vođe

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Finci u šoku: Pogledajte gdje Iranci drže tijelo ubijenog vođe
3
Foto: Ameer Al-Mohammedawi/DPA
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Hamenei je poginuo 28. veljače u zračnim napadima koje su izvele Sjedinjene Američke Države i Izrael nakon eskalacije sukoba...

Neobičan prizor iz iračke Karbale izazvao je nelagodu u Finskoj. Na snimkama pogrebne povorke ubijenog iranskog vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hameneija, pojavio se rashladni kamion s oznakama koje podsjećaju na vizualni identitet K Groupa, maloprodajnog lanca koji pripada finskoj tvrtki Kesko. Kompanija je zbog toga pokrenula internu istragu kako bi utvrdila kako je vozilo s takvim obilježjima završilo u povorci.

UBIJEN U AMERIČKOM NAPADU FOTO Suze, tisuće ljudi i oproštaj od voljenog iranskog vođe: Povorka za Alija Hameneija
FOTO Suze, tisuće ljudi i oproštaj od voljenog iranskog vođe: Povorka za Alija Hameneija

Na videosnimci agencije Reuters vidi se kako ožalošćeni okružuju rashladni kamion, nakon čega se otvaraju stražnja vrata vozila. Iz tovarnog prostora izlazi maglica, a muškarci odjeveni u crno iznose čelični lijes prekriven iranskom zastavom. Reuters navodi da je riječ o Hameneijevu lijesu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Zbunjeni čelnici Keska poručili su da su za slučaj doznali tek nakon što su se snimke pojavile u medijima. Naglasili su i da tvrtka nema nikakvu izravnu povezanost s vozilom, piše Helsinki Times.

Funeral procession for Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei in Karbala
Foto: AHMED SAAD/REUTERS

Iz Keska su objasnili kako ne posjeduju vlastite kamione za prijevoz robe, nego prijevoz obavljaju ugovoreni logistički partneri. Prema njihovoj procjeni, najvjerojatnije je jedan od partnera prodao kamion, a da prethodno nije uklonio oznake K Groupa. Ugovori, naime, obvezuju prijevoznike da prije prodaje vozila uklone sve naljepnice i obilježja tvrtke.

Hamenei je poginuo 28. veljače u zračnim napadima koje su izvele Sjedinjene Američke Države i Izrael nakon eskalacije sukoba. Njegov višednevni pogreb započeo je u Iranu, a potom se nastavio u iračkim svetim gradovima Nadžafu i Karbali, važnim odredištima za šijitske muslimane.

Slain Iranian Supreme Leader's funeral procession in Karbala
Foto: Ameer Al-Mohammedawi/DPA

U srijedu su tisuće ljudi u Nadžafu pratile lijes uz povike "Smrt Americi" i "Smrt Izraelu", dok su se iznad okupljenih vijorile iranske i iračke zastave te zastave proiranskih iračkih milicija. Nakon ceremonija u Iraku lijes je vraćen u Iran, gdje će Hamenei biti pokopan u rodnom Mašhadu, jednom od najsvetijih gradova u zemlji.

Iranski predsjednik Masud Pezeškian i zapovjednici Korpusa islamske revolucionarne garde također su stigli kako bi sudjelovali u povorci.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO DRAMA NA PAGU Mladić ozlijeđen, uhitili jednog: 'Sve je puno policije, opkolili su kuću'
EKSKLUZIVNO

VIDEO DRAMA NA PAGU Mladić ozlijeđen, uhitili jednog: 'Sve je puno policije, opkolili su kuću'

Policija je uhitila osobu koja se dovodi u svezu s događajem te je u tijeku kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih okolnosti - priopćila je PU zadarska
PREDATOR UHIĆEN U ISTRI Evo gdje skrivaju kamere kojima snimaju djecu: 'Budite oprezni'
BROJ RASTE U TURISTIČKOJ SEZONI

PREDATOR UHIĆEN U ISTRI Evo gdje skrivaju kamere kojima snimaju djecu: 'Budite oprezni'

Stručnjaci roditeljima savjetuju da djeca na plaži uvijek nose kupaći kostim, da njihove fotografije i videosnimke s ljetovanja ne objavljuju na društvenim mrežama...
Stižu nova pravila za tehnički pregled vozila. Evo svih detalja
NACRT S PROMJENAMA

Stižu nova pravila za tehnički pregled vozila. Evo svih detalja

Nova pravila tako predviđaju da bi servisne radionice morale bilježiti stanje kilometara, a proizvođači bi podatke iz povezanih vozila unosili u nacionalne baze

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026