Finski arhitekt koji je bio vojnik HVO-a: 'Tu me dovela ljubav, a zapovijedao mi je Glasnović'

Marco Casagrande poznato je ime u svijetu arhitekture. Godinama vodi svoj ured Casagrande Laboratory, usmjeren na interdiscipliranu arhitektonsko-urbanističku i umjetničku praksu, s naglaskom na održivost i odnos prema prirodnom okolišu. Dobitnik je European Prize for Architecture za 2013. godinu i Nagrade za održivu arhitekturu koju dodjeljuje UNESCO za 2015. godinu. Ono što je u tim krugovima manje poznato, dio je njegove biografije iz ranih devedesetih, kad je kao strani dragovoljac pristupio Brigadi ‘Kralj Tomislav’ tijekom sukoba u BiH. Iako se to ne saznaje o njemu na službenim stranicama, finski arhitekt nema zadrške pri prisjećanju na taj dio života. Ispričao nam je svoju životnu priču, od odrastanja u Finskoj preko ratnih godina, sve do danas. Osvrnuo se i na sukobe Finske s Rusijom i trenutačni rat u Ukrajini.