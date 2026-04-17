UPISALA SVE PODATKE

Firma iz Žminja ostala bez 200 tisuća €: Dobili su 'hitan mail banke' za potvrdu podataka

Policija poziva građane da budu oprezni te da ne ustupaju svoje osobne podatke nepoznatim osobama te da dobro provjere sve zahtjeve u kojima se traži promjena podataka

Rovinjska policija zaprimila je prijavu u kojoj je pravna osoba s područja Žminja prevarena za oko 200 tisuća eura. Naime, u srijedu je odgovorna osoba zaprimila lažni e-mail, koji je izgledao kao da stiže s adrese banke, a pisalo je da se radi neodgodive potvrde podataka za daljnje korištenje bankovnih usluga treba kliknuti na poveznicu u mailu, piše PU istarska.

Nakon što je žena kliknula na poveznicu, nazvala ju je žena koja se predstavila kao zaposlenica banke i koja je zatražila da radi ažuriranja sigurnosnih postavki unese šifru na tokenu kojeg koristi tvrtka te da ga otključa, a nakon toga joj je rekla da u token unese broj, što je žena i učinila. Nakon što su s poslovnog računa u nekoliko navrata izvršene neovlaštene uplate od oko 200 tisuća eura, žena je shvatila da su je prevarili i sve je prijavila policiji. Policija provodi istragu i traži počinitelja.

- Policija poziva građane da budu oprezni te da ne ustupaju svoje osobne podatke nepoznatim osobama te da dobro provjere sve zahtjeve u kojima se traži promjena podataka. Isto tako treba dobro provjeriti i s koje je elektroničke pošte poslan zahtjev. Prije poduzimanja bilo kakvih radnji dobro je provjeriti s bankom ili suradnikom uvjete poslovanja i radi li se doista  o zahtjevima koji potječu od ovlaštenih osoba. Podatke o bankovnim karticama, PIN broju i CVV broju, kao i svoje osobne podatke, građani ne bi trebali ustupati nepoznatim osobama kako ne bi postali žrtve kaznenih djela.

Kako bi se izbjegle ovakve i slične prijevare, potrebno je voditi računa o sljedećem:

ne ustupajte svoje osobne podatke nepoznatim osobama (ime, prezime, adresu, OIB, matični broj,  broj bankovne kartice, količinu novaca na računu i slično)

ako vas netko telefonski, putem elektroničke pošte ili osobno na kućnoj adresi kontaktira i traži osobne ili bankovne podatke, odmah obavijestiti o tome svoju banku i policiju

nemojte pokazivati svoje dokumente i bankovne kartice nepoznatim osobama niti nemojte slati njihove preslike.

U slučaju da ste oštećeni kaznenim djelom ili posumnjate u mogućnost počinjenja kaznenog djela, nazovite policiju na broj 192 ili dođite u najbližu policijsku postaju - priopćila je istarska policija.

