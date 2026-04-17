Putnici trajekta ugledali tijelo kako pluta u moru u Zadarskom kanalu: Policija na terenu

U petak ujutro u Zadarskom kanalu kod otoka Ošljak je u moru uočeno tijelo koje je plutalo na površini. Kako se neslužbeno doznaje, jeziv prizor primijećen je tijekom redovne plovidbe broda na liniji Preko – Zadar, kada su putnici i posada uočili tijelo u moru, javlja portal 023.hr.

Iz Policijske uprave zadarske potvrdili su da su zaprimili dojavu o pronalasku tijela te da su policijski službenici odmah upućeni na mjesto događaja.

Za sada nema službenih informacija o identitetu osobe niti o okolnostima ovog slučaja.