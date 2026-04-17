Jeziv prizor tijekom plovidbe na liniji Preko–Zadar, policija potvrdila dojavu i izašla na teren
KOD OTOKA OŠLJAK
Putnici trajekta ugledali tijelo kako pluta u moru u Zadarskom kanalu: Policija na terenu
U petak ujutro u Zadarskom kanalu kod otoka Ošljak je u moru uočeno tijelo koje je plutalo na površini. Kako se neslužbeno doznaje, jeziv prizor primijećen je tijekom redovne plovidbe broda na liniji Preko – Zadar, kada su putnici i posada uočili tijelo u moru, javlja portal 023.hr.
Iz Policijske uprave zadarske potvrdili su da su zaprimili dojavu o pronalasku tijela te da su policijski službenici odmah upućeni na mjesto događaja.
Za sada nema službenih informacija o identitetu osobe niti o okolnostima ovog slučaja.
