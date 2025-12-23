Fiskalizacija 2.0: Što će biti ključno za hrvatske poduzetnike 2026.?

Hoće li se Fiskalizacija 2.0 ipak odgoditi za nekoliko mjeseci i hoće li hrvatski poduzetnici dobiti dodatno vrijeme za prilagodbu, pitanje je koje trenutačno najviše zaokuplja mikro i male poduzetnike. Mnogi od njih još nisu spremni za novu fiskalizaciju, obvezne e-račune i razmjenu podataka u realnom vremenu. No što Fiskalizacija 2.0 u praksi donosi i kako se na nju najjednostavnije pripremiti?

O tim, ali i drugim temama poput digitalnih alata koji olakšavaju poslovanje mikro, mali i srednjih poduzetnika, partnerstava velikih tvrtki koja malim tvrtkama otvaraju tržište te rješenja koja smanjuju administraciju i ubrzavaju naplatu, razgovarat će se na okruglom stolu ScaleUP: Veliki za male, koji će se održati 23. siječnja u zagrebačkom Wespa Spacesu. Jedan od partnera okruglog stola je moj-eRačun, jedan od vodećih informacijskih posrednika za razmjenu e-računa u Hrvatskoj. U sustavu Fiskalizacije 2.0 upravo informacijski posrednici postaju ključna poslovna infrastruktura jer preko njih prolazi izdavanje, zaprimanje i fiskalizacija e-računa te komunikacija s državnim sustavima.

Prema aktualnim tržišnim podacima, više od 184.000 poslovnih subjekata već je registrirano kod informacijskih posrednika. Ako se izuzme sustav Porezne uprave namijenjen mikro poduzetnicima, tržište je izrazito koncentrirano, tri najveća komercijalna posrednika drže više od 76 posto tržišta. U tom segmentu moj-eRačun putem servisa MER ima oko 28 posto tržišnog udjela, što znači da gotovo svaki drugi poduzetnik koji se odlučuje za komercijalnog informacijskog posrednika bira upravo MER.

Za mikro i male poduzetnike to ima vrlo konkretno značenje. Jednostavno sučelje, brza implementacija, automatizirani procesi i integracija s postojećim računovodstvenim i poslovnim sustavima omogućuju im da ispune nove obveze bez dodatnog opterećenja. Digitalna razmjena e-računa smanjuje papirologiju, ubrzava naplatu i daje bolju kontrolu nad novčanim tokom, što je u razdoblju prilagodbe Fiskalizaciji 2.0 jedna od ključnih prednosti.

Okrugli stol ScaleUP: Veliki za male zato stavlja naglasak na to kako velika tehnološka rješenja mogu biti oslonac malim tvrtkama ne samo u ispunjavanju zakonskih obveza, nego i u stvaranju učinkovitijeg i stabilnijeg poslovanja. Uz fiskalizaciju i e-račune, kratko će se dotaknuti i tema održivosti kroz predstavljanje regionalne ESG aplikacije i platforme, razvijene u suradnji organizacija Alicorn (Crna Gora), Pro-map (Hrvatska) i PRIME Communications (BiH). Platforma je namijenjena poduzetnicima i služi kao praktičan alat za snalaženje u ESG zahtjevima.

Glavni fokus događanja ipak ostaje na svakodnevnim poslovnim izazovima: kako se pripremiti za Fiskalizaciju 2.0, koje digitalno rješenje odabrati i kako partnerstvo s pouzdanim sustavima, poput moj-eRačuna, može malim poduzetnicima olakšati ulazak u novu fazu digitalnog poslovanja.