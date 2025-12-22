Obavijesti

STRAVA U NUNSPEETU

Užas u Nizozemskoj! Auto uletio u ljude na paradi. Ozlijeđeno je 9 osoba, troje ima teške ozljede

Užas u Nizozemskoj! Auto uletio u ljude na paradi. Ozlijeđeno je 9 osoba, troje ima teške ozljede
Foto: Profimedia

Na mjesto nesreće odmah su stigla vozila Hitne, policije, došli su i vatrogasci...

Najmanje devet ljudi je ozlijeđeno nakon što se automobil u ponedjeljak oko 19 sati zabio u skupinu ljudi u nizozemskom Nunspeetu, izvijestila je policija, javlja nizozemski Telegraaf.

Several People Injured in Serious Accident in Nunspeet - 22 Dec 2025
Foto: Profimedia

Troje je teže ozlijeđeno. Iz policije poručuju kako se čini da je bila riječ o nesreći, da nije bilo namjere... Istraga je u tijeku.

1061152821
Foto: Profimedia

"Do incidenta je došlo dok su se prolaznici okupljali uz cestu u 'paradi sa svijećama', piše Gelrenieuws.

Several injured in serious accident in Nunspeet
Foto: Profimedia
