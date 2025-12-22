Obavijesti

PROZVALA PLENKOVIĆA

Dalija Orešković objavila da joj prijete smrću! 'Doću ti u kuću, ubit te. Glavu ću ti skinut...'

Dalija Orešković objavila da joj prijete smrću! 'Doću ti u kuću, ubit te. Glavu ću ti skinut...'
Zahvaljujući Plenkoviću, Hrvatska je danas HOS-ova država. HOS-ova država, HOS-ova pravila. Što je onda Plenković? Naljutio bi se da ga nazovemo ustašom. A antifašist nije, poručila je Dalija Orešković...

Saborska zastupnica Dalija Orešković na svojem je Facebook profilu objavila kako je nedavno dobila prijetnju smrću. Komentirala je i transparent BBB-a upućen Tomislavu Tomašević, reakciju premijera Andreja Plenkovića na transparent...

- Više nema nikakve dvojbe, HDZ-ova vlast je stala uz ustaštvo kako bi parazitirala na mržnji i prijetnjama koje se šire pod crnim insignijama. Javno ću objaviti primjer jedne takve prijetnje koju sam nedavno zaprimila. "Doću ti u kuću..., ubit te..., glavu ću ti skinut" - napisala je Orešković u startu. Objavi je dodala fotografije na kojima se vide prijetnje koje prima.

Podsjećamo, navijači Dinama su za vikend na utakmici dignuli transparent "Za dom spremni", a potom i još jedan "Kaj ćemo sad, gradonačelniče?"

Plenković je, osvrćući se na transparente, kazao kako je poruka logična.

- Koliko shvaćam, uputili su poruku Tomaševiću. Pa dobro, mislim da je poruka logična jer je on potpuno nekonzistentan. Dopusti koncert na Hipodromu, onda i u subotu 27.12., ali u nedjelju ne može - kazao je Plenković.

Natrag na Daliju.

- Umjesto osude BBB-a zbog transparenta "Za dom spremni", premijer i predsjednik Hrvatskog sabora, obrušili su se na gradsku vlast u Zagrebu koja je zabranila ustaške pokliče na području svoje ingerencije. Očito se HDZ više ne skriva iza dvostrukih konotacija te manifestira da je uzvikivanje ustaškog "Za dom spremni" postalo sasvim legitimno u svim prilikama - napisala je Orešković i nastavila:

- S obzirom da je ustaški "Za dom spremni" postao legitiman, tako su legitimne i učestale postale i prijetnje. Njime se želi postići strah i opća šutnja. Da im se ne pruža otpor. Sprega korupcije i ustašluka naišla je na plodno tlo i odobravanje vrlo opasnog sloja društva. Nakon ovog, za Plenkovića nema natrag. Za Marka Skeju, čija se bojna zove po ustaši Rafaelu Bobanu, znamo tko je i što je - poručila je Orešković.

Za kraj je poručila:

- Zahvaljujući Plenkoviću, Hrvatska je danas HOS-ova država. HOS-ova država, HOS-ova pravila. Što je onda Plenković? Naljutio bi se da ga nazovemo ustašom. A antifašist nije - napisala je Orešković u objavi na društvenim mrežama.

Premijer Plenković je obišao obnovljene objekte u Sisačko-moslavačkoj županiji. Presica nije mogla proći bez spominjanja sukoba na relaciji BBB-Tomašević
