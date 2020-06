Patolog: Floyd umro od zastoja srca, na glavi i tijelu imao je brojne masnice i posjekotine...

U izvješću dr. Andrewa Bakera stoji da je Floydov vrat bio pritisnut kad je Chauvin koljenom nasjeo na žrtvu i tako je držao više od osam minuta, ali se u zaključku to ne spominje kao izravan uzrok smrti

<p>Smrt <strong>Georgea Floyda</strong> izazvana je srčanim zastojem, zaključak je službenog patologa okruga Hennepin nakon završne autopsije provedene nad tijelom Afroamerikanca ubijenog tijekom privođenja, za što je optužen bivši policajac <strong>Derek Chauvin</strong> te još trojica njegovih kolega koje se tereti za sudioništvo i nečinjenje. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>U izvješću dr. <strong>Andrewa Bakera </strong>stoji da je Floydov vrat bio pritisnut kad je Chauvin koljenom nasjeo na žrtvu i tako je držao više od osam minuta, ali se u zaključku to ne spominje kao izravan uzrok smrti. Floydova obitelj je financirala nezavisnu autopsiju, u kojoj se kao uzrok smrti navodi "gušenje od stalnog pritiska".</p><p>U novom izvješću se navodi da je Floyd imao brojne masnice i posjekotine na glavi, licu, ustima, ramenima, rukama i nogama, ali ne postoji dokaz da je bilo koja od tih ozljeda bila smrtonosna. U završnoj autopsiji se navodi da je Floyda bio srčani bolesnik i da je patio od visokog tlaka te da je nedavno bio pozitivan na koronavirus, no bez indikacija da je to imalo bilo kakvu ulogu u njegovoj smrti.</p><p>Inicijalno toksikološko izvješće pokazalo je umjerene razine fentanila i metamfetamina u tijelu žrtve.</p>