Javio se vlasnik trgovine ispred koje je ubijen Floyd: 'Vjerojatno nije znao da ima lažnih 20 $...'

Mahmoud Abumayyaleh, vlasnik trgovine čiji je zaposlenik zvao policiju zbog lažne novčanice od 20 dolara kojom je George Floyd htio podmiriti račun, oglasio se na Facebooku i osudio postupanje policije

<p><strong>George Floyd </strong>ubijen je 25. svibnja u Minneapolisu, ispred trgovine 'Cup Foods'. Trgovac je, naime, posumnjao da Floyd račun pokušava podmiriti lažnom novčanicom od 20 dolara pa je, kako mu nalaže protokol, kontaktirao policiju. </p><p>Na lice mjesta izašla su četiri policajca koji su ga imobilizirali na tlu, a jedan od njih mu je koljenom pritisnuo vrat i u toj pozi ostao devet minuta. Posljednje tri minute Floyd se više nije micao. Neovisna istraga pokazala je da je ubijen gušenjem. </p><p><strong>Pogledajte video: George Floyd bio je dobar otac i sportaš</strong></p><p>Policajac koji ga je ubio je uhićen, a ubojstvo Georgea Floyda u SAD-u je pokrenulo neke od najvećih prosvjeda u SAD-u u nekoliko prošlih desetljeća. </p><p>O svemu se na Facebooku oglasio i <strong>Mahmoud Abumayyaleh</strong>, čovjek čiji je zaposlenik pozvao policiju. On je objasnio svoju stranu priče i pritom zadobio simpatije ljudi diljem SAD-a. </p><p>U svojoj objavi na Facebooku, Abumayyaleh je Floydovoj obitelji izrazio sućut te rekao kako nema opravdanja za prekomjernu silu koju su upotrijebili policajci. </p><p>- Podupiremo ove prosvjede, napisao je i nadodao da je ova situacija lekcija o postupanju s policijom. </p><p>- Zakoni nam nalažu da kontaktiramo policiju u slučaju upotrebe lažnih novčanica. To nam je zapravo rutinski postupak: mi prijavimo lažne novčanice, a policija izlazi na teren kako bi ispitala njihovo podrijetlo. </p><p>- Kada je primio lažnu novčanicu od Georgea Floyda, naš je zaposlenik nazvao policiju u skladu s procedurom, objasnio je Abumayyaleh i opisao kako su stigli policajci koji su odmah pribjegli nasilnim metodama te kako ih je njegov rođak pokušao zaustaviti, no jedan od policajaca ga je grubo odgurnuo. </p><p>- George ni u jednom trenutku nije pružao otpor, a sasvim je moguće da nije ni znao da ima lažnu novčanicu, napisao je Abumayyaleh te naglasio da je u kontaktu s Floydovom obitelji te da će donirati novac za njegovu sahranu. </p><p>- Policija bi trebala štititi i služiti zajednici, a ono što uvijek iznova vidimo je da iskorištavaju svoju moć i uništavaju povjerenje koje ljudi imaju u nju. Ovo nije izolirani incident, policija je nebrojno puta pokazala da ne znaju kako mirno riješiti probleme u našoj zajednici. </p><p>- Ovo je vrijeme da tražimo pravdu, ne samo za Georgea Floyda, već i za sve one koji su bili žrtve policijske brutalnosti u našoj zemlji, zaključio je vlasnik trgovine ispred koje je ubijen Floyd. </p><p>Službeno priopćenje objavila je i sama trgovina, a u njemu se također navodi da se George nije opirao uhićenju i da najvjerojatnije nije ni znao da koristi lažnu novčanicu. </p><p>- Sve dok policija ne prestane ubijati nedužne ljude, ovakve ćemo incidente rješavati nenasilnim metodama koje ne uključuju policiju. Moramo se zajedno boriti protiv institucionaliziranog rasizma, stoji u priopćenju. </p><p>Inače, Mahmoud Abumayyaleh iz viđenja je poznavao Georgea Floyda koji je bio redoviti kupac, a zbog brojnih prijetnji smrću on i njegova obitelj sklonili su se na sigurno, na nepoznatu lokaciju. </p><p>Javnost je na njegovu objavu, kao i priopćenje 'Cup Foods' trgovine reagirala iznimno pozitivno, <a href="https://www.boredpanda.com/owner-cup-foods-response-to-george-floyd-police-brutality-mahmoud-abumayyaleh/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic" target="_blank">piše Bored Panda</a>, a stotine ljudi u komentarima su podijelili svoja negativna iskustva s policijskom brutalnošću. </p>