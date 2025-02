Fokus i Centar idu zajedno na lokalne izbore u Zagrebu

Stranke Fokus i Centar potpisale su u petak koalicijski sporazum o zajedničkom izlasku na lokalne izbore u Zagrebu, istaknuvši da iskustvo stečeno vođenjem drugih gradova žele primijeniti i na glavni grad.

- Stranke Fokus i Centar dijele mnoge vrijednosti i imaju odlične rezultate u upravljanju jedinicama lokalne samouprave, u podizanju kvalitete života građana, što nas čini logičnim i komplementarnim partnerima na ovim izborima - rekao je kandidat za zagrebačkog gradonačelnika, Vedran Jerković, iz stranke Fokus.

Osim na izbore za gradonačelnika Zagreba, dvije stranke zajedno izlaze i na izbore za Gradsku skupštinu, Vijeća gradskih četvrti i Mjesne odbore.

- Iskustvo vođenja gradova poput Splita, Samobora i Sv. Ivana Zeline želim primijeniti u gradu Zagrebu - dodao je Jerković.

Grad Zagreb i Zagrebačka županije dijele zajedničke probleme

U kampanji će se zalagati za izgradnju podzemnih garaža i parkirnih mjesta unutar stambenih blokova u centru grada te za uvođenje integrirane karte javnog prijevoza za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju.

- Također ću tražiti povećanje prava osobama s invaliditetom, povećanje plaća pomoćnicima u nastavi i, kao bivši sportaš, bolju podršku sportu u gradu. Energana će biti novi temelj u sustavu gospodarenja otpadom, gdje ćemo otpad koristiti kao gorivo za dobivanje toplinske i električne energije - poručio je Jerković.

Predsjednik Fokusa i kandidat za zagrebačkog župana Gabrijel Deak naveo je Austriju, Dansku i Norvešku kao zemlje u kojima postoje primjeri dobre prakse, kada je riječ o izgradnji energane.

- Prije četiri godine to je bila tabu tema, a sada vidim iz komunikacije aktualne vlasti i SDP-a da je to jedino rješenje. Drago mi je da su shvatili kako otpad može biti korisna energija, ali s ispravnim i transparentnim natječajem, bez rođaka i svega onog što je bilo do sada u Zagrebu - dodao je.

Grad Zagreb i Zagrebačka županije dijele zajedničke probleme, ističe Deak, a jedan od njih je ulazak u Zagreb na čvorovima gdje ljudi migriraju iz jednog smjera u drugi i obrnuto.

- Jankomir je odličan primjer kako se ne rješavaju problemi kako ne postoje alternativni pravci koji bi omogućili protočniju vezu - ocijenio je.

Osim bržeg gradskog prometa i rješavanja problema otpada, predsjednik Foksua najavio je da će posvetiti pažnju geotermalnoj energiji, kao jednoj od najčišćih oblika energije.

Predsjednik zagrebačke organizacije stranke Centar Bruno Samardžić kaže da se promjene odvijaju presporo, a za pojedine probleme, kao što je gospodarenje otpadom, gradska vlast nema dovoljno dobar plan.

- Mi smo jedina opcija koja je kombinacija građanskog i političkog aktivizma te određenog poduzetničkog aktivizma. Pokazali smo svoju učinkovitost i to na izdvaja od svih drugih opcija - dodao je Samardžić.