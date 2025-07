Fond za okoliša će sufinancirati zamjenu starih sustava grijanja u Sl. Brodu, Sisku i Kutini sufinancira Fond za okoliš

Prijave se zaprimaju od 2. rujna u 9 sati do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 31. prosinca 2025. Poziv je namijenjen gradovima s II. kategorijom kakvoće zraka, u zoni HR 2 – tzv. industrijskoj Hrvatskoj, navodi Fond koji zamjenu zastarjelih sustava grijanja sufinancira s ciljem smanjenja onečišćenja zraka i poboljšanja njegove kvalitete. Za tu je namjenu osigurano 10 milijuna eura, a vlasnici obiteljskih kuća i stanova u višestambenim zgradama prijavom mogu ostvariti do 16.150 eura potpore. Bespovratna sredstva namijenjena su zamjeni kotlova na fosilna goriva s ekološki prihvatljivim sustavima grijanja koji koriste obnovljive izvore energije, poput pirolitičkih kotlova na drva, dizalica topline i fotonaponskih elektrana.

Osim ugradnje takvih sustava, prihvatljiv trošak je i stručna pomoć za prijavu na poziv. Naime, prijave će se zaprimati isključivo elektroničkim putem, kroz sustav eFZOEU, te se građani mogu prijaviti samostalno ili putem opunomoćenika, koji će za to morati imati specijalnu punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika.

Jedan od glavnih uzroka povišenja lebdećih čestica u spomenutim gradovima su emisije iz malih kućnih ložišta koja koriste kruta goriva, a problem dodatno može pogoršati kombinacija hladnog vremena i stabilne sinoptičke situacije pri čemu se čestice talože uz tlo, dok nedostatak vjetra i oborina onemogućava prirodno pročišćavanje zraka.

Program za poboljšanje zraka vrijedan je 220 milijuna eura

Resorna ministrica Marija Vučković istaknula je kako je ovo samo jedna od mjera u sklopu najavljenog sveobuhvatnog programa za poboljšanje kvalitete zraka u Hrvatskoj, ukupno vrijednog 220 milijuna eura.

Dvogodišnji program 2025. – 2026. za poboljšanje kvalitete zraka će, osim zamjene kućnih ložišta, obuhvatiti i druga ulaganja, primjerice u energetsku obnovu obiteljskih kuća građana u riziku od energetskog siromaštva, ugradnju fotonaponskih elektrana, kupnju vozila na alternativna goriva te vozila s nultim emisijama za korisnike koji rade veliku kilometražu, poput taksi službi ili dostavnih vozila.

„Cilj ovih ulaganja je direktno povećanje kvalitete zraka“, istaknuo je direktor Fonda Luka Balen i istaknuo kako je plan Fonda kroz predmetni poziv sufinancirati oko 1.100 sustava korištenja obnovljivih izvora energije. „Time ćemo kućanstvima omogućiti dugoročne uštede na grijanju, ali i potaknuti prelazak na održivija i čišća rješenja“, kazao je Balen.