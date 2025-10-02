Obavijesti

ŠEF TESLE I SPACEX-A

Forbes: Bogatstvo Elona Muska nakratko premašilo 500 mlrd. $

Piše HINA,
Foto: POOL/REUTERS

Neto vrijednost milijardera Elona Muska, najbogatijeg čovjeka na svijetu, nakratko je premašila 500 milijardi dolara, objavio je u srijedu časopis Forbes

Neto vrijednost šefa Tesle i SpaceX-a dosegla je u srijedu 500,1 milijardu dolara, prije nego što je pala na 499,1 milijardu dolara, prema ljestvici "Real-Time Billionaires" Forbesa.

Na Forbesovoj ljestvici slijede suosnivač Oraclea Larry Ellison s bogatstvom od 350,7 milijardi dolara te izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg s bogatstvom od 245,8 milijardi dolara.

Nakon što je diplomirao na Sveučilištu Pennsylvania i napustio Stanford, Elon Musk je 1999. godine prodao tvrtku koja je radila softver za online izdavaštvo proizvođaču računala Compaqu za više od 300 milijuna dolara.

Njegova sljedeća tvrtka na kraju se spojila s PayPalom. Nakon što je napustio PayPal, ovaj južnoafrički poduzetnik osnovao je SpaceX 2002. i pridružio se Tesli 2004. godine.

