Zakopali ratnu sjekiru? Musk i Trump pričali na komemoraciji

Predsjednik SAD-a Donald Trump i milijarder Elon Musk, nekadašnji bliski suradnici koji su imali i spektakularni prekid, viđeni su kako se rukuju i kratko razgovaraju na komemoraciji za desničarskog aktivista Charlieja Kirka u Arizoni.

Na stadionu u Glendaleu, gdje su se okupile desetine tisuća ljudi kako bi odali počast Kirku, kamere su zabilježile trenutak susreta Trumpa i vlasnika platforme X (bivši Twitter). Snimku je objavio i službeni račun Bijele kuće, piše Guardian.

„Došao je pozdraviti i to mi je bilo drago. Imali smo kratak razgovor. Oduvijek smo imali dobar odnos i bilo je lijepo da je došao“, rekao je Trump novinarima nakon događaja.

Musk je na svom profilu podijelio fotografiju s predsjednikom uz kratku poruku: „Za Charlieja.“

Njihov susret dolazi tri mjeseca nakon što je Musk, iako je donirao više od 270 milijuna dolara Trumpovoj kampanji i predvodio kontroverzni program rezanja državne administracije poznat kao DOGE (Department of Government Efficiency), oštro kritizirao predsjednikov glavni porezno-proračunski paket, nazivajući ga „potpuno ludim i destruktivnim“.

Sukob se potom pretvorio u javnu svađu na društvenim mrežama, Musk je prozvao Trumpa u kontekstu tzv. „Epsteinovih dokumenata“, dok je predsjednik odgovorio prijetnjama ukidanja vladinih ugovora, pa čak i deportacijom.

Iako zasad nije jasno znači li rukovanje početak pomirenja, njihov neočekivani susret potaknuo je nagađanja o mogućoj obnovi političkog savezništva.