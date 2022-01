Prema pisanju dijela srpskih medija u subotu ujutro se oglasila policija o tome što znači raspisivanje Interpolove tjeralice za Matejom Perišem (27) mladićem iz Splita koji je prije devet dana nestao u srpskoj prijestolnici, Beogradu. To znači da su države u slivu Dunava nizvodno dužne da obavijeste srpsku policiju ukoliko se Matej pojavi na njihovom području.

Još uvijek je samo pretpostavka da je mladi čovjek završio u hladnoj i mutnoj vodi Save. Ovdašnji forenzičari ističu da ne postoji niti jedna snimka na kojoj se vidi da Matej ulazi ili pada u rijeku. Neki, poput forenzičara Časlava Ristića, tvrde da odgovor znaju Matejevi prijatelja koji su tu večer bili s njim. Uzgred rečeno oni su njegov nestanak prijavili tek nakon 16 sati od kako je mladić izašao iz kluba. U subotu ujutro u Jutarnjem programu TV Prva gostovao je Časlav Ristić koji je komentirao navode da su prije pet dana u jednoj žardinjeri kod rijeke nađeni opušci i vezica za tenisice, za koje se sumnjalo da pripadaju Mateju.

- Nije pet dana dugo vremensko razdoblje, svakako na tim vezicama moraju ostati i pronaći se biološki tragovi. Moje informacije, od kako pratim ovaj događaj koji me je zaista potresao, govore da forenzičari na licu mjesta nisu ništa pronašli - rekao je.

Forenzičar ističe da se pravi uzrok Matejevog nestanka ne nalazi napolju kod rijeke.

- Ovdje je samo da se baci akcenat, da se vidi da li je Matej i na kom mjestu je ušao u vodu... Mi se sad ovdje bavimo posljedicom, ali uzrok je u restoranu, zbog čega je on trčao, to znaju njegovi prijatelji. Kod njih se nalazi uzrok – uvjeren je forenzičar i dodaje:

- Oni trebaju znati da li su tu večer konzumirali alkohol, da li su konzumirali drogu, zbog čega je on izašao... I na kraju krajeva, onaj protok vremena od kada su oni vidjeli da njega nema pa do sutra popodne kada su prijavili policiji, to je veliki protok vremena i za forenzičare jer pojedini tragovi se gube u tom vremenskom periodu.

- Objektivno, ako gledamo, ovdje on i nije morao da ostavi nijedan biološki trag ako gledamo snimke. To su tragovi upravo na mjestu gdje je on možda ušao u vodi, tragovi papilarnih linija, otisci prstiju ako se uhvatio za ogradu da je preskoči. Međutim, ti otisci s obzirom na protok vremena i veliki broj ljudi koji se možda tu poslije uhvatio, više se ne mogu naći. Forenzičari zato pregledaju širu i bližu okolinu mjesta da bi pronašli te tragove – rekao je Ristić.

- Moguće je da nema nikakvog traga. Ako je trčao, ako je ušao uopće u vodu, on je došao stepenicama i ušao u vodu, ili upao preko ograde. I koji tu tragovi onda mogu da ostanu. Opet, jedino ako se hvatao za ogradu ili mu je ispao neki komad odjeće. To je pitanje da li je on ušao vodu ili ne, jer sigurnosne kamere nisu zabilježile njegov ulazak u vodu. Zabilježeno je da netko pliva i sumnja se da je to on, ali to će istražiti forenzičari, mora se utvrditi da li je to on. Taj čovjek dobro pliva, po mom mišljenju, nije djelovao da to može da bude netko u alkoholiziranom stanju, jedino mi je čudan smjer u kojem je plivao, jer nije plivao ka obali da se spasi - ustvrdio je.

Ono što Ristić u potpunosti isključuje je da je postajao bilo kakav kriminalni moment.

- Ključne tragove je trebala odraditi operativa u razgovoru sa prijateljima. Ali, nekog kriminalnog događaja ovdje nema. Samo se traži mlad čovjek koji je nestao i ukoliko se on pronađe, a ja se nadam da će se on naći živ, sva ova priča će se rekonstruirati. Policija radi to što radi i nema tu trenutno druge mogućnosti. Njihovo je da rekonstruiraju događaje i krenu u potragu, ali Sava je bila brza, voda je hladna, teško tko bi mogao tu isplivati, on bi morao za minut potonuti od ulaska u vodu - zaključio je forenzičar.