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Fotelje jače od razuma: Zašto financiramo neodržive općine?

Piše Snježana Krnetić,
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Fotelje jače od razuma: Zašto financiramo neodržive općine?
24sata Polača: Reportaža o ukidanju općine | Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL

Kreiranjem stotina malih općina stvorena je golema vojska lokalnih dužnosnika, vijećnika, pročelnika i direktora komunalnih poduzeća čija radna mjesta izravno ovise o stranci na vlasti

Najava ankete o spajanju Općine Polača s Benkovcem ili Biogradom zapravo je ono s čime se kao društvo moramo suočiti, a to je da nam je nužan teritorijalni preustroj. Podaci prema kojima su 35,8 posto općina i 27 posto gradova financijski neodrživi i ovise o državnom proračunu odavno su upalili alarme, ali vodeći ljudi ove zemlje prave se da ih ne čuju. Podatak da 200 općina ne nudi svojim građanima niti jednu uslugu s pravom nameće pitanje koja je svrha njihova postojanja. Korjeniti teritorijalni preustroj uporno se odgađa isključivo zbog političkoga kukavičluka.

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