Planirao sam dosta dugo, ali prije nego sam snimio ovu fotografiju, samo sam jedanout bio na izvoru Cetine. Čekao sam da bude vedro i uslikao. Ispalo je fascinantno, rekao nam je fotograf Bruno Fantulin (20), koji se prijavio na natječaj Kraljevskog fotografskog društva na natječaju 'Znanstveni fotograf godine' za 2020.

Njegova čarobna fotografija izvora Cetine ušla je u finale, a uvrstili su je i u izložbu samog natječaja.

Pogledajte fotografiju Brune Fantulina:

'Ponosan sam'

S tom je fotografijom ušao u finale, među 80 najboljih. Nazvao ju je 'skriveni biser Hrvatske'.

Na fotografiji je prekrasan prizor noćnog neba u ovoj europskoj zemlji. Vide se tamošnja crkva Uzašašća Gospodnjeg izgrađena 1940. u selu Cetina uz sami izvor. Pozadinom dominira zapanjujući pogled na Mliječnu stazu.

- Od preko 1200 prijava moja fotografija je završila u finalnom izboru od 80 najboljih. Sretan sam što sam ostvario ovaj uspjeh, no ipak sam puno sretniji jer sam promovirao jednu od ljepota i skrivenih bisera Hrvatske i omogućio da se svijet ponovo divi prizorima iz naše zemlje. Svakako valja napomenuti da trebamo paziti na prirodu, očuvati je, a posebice se to odnosi na svjetlosno zagađenje koje je svuda oko nas i ljudi da bi svjedočili kristalno čistom nebu sa ovakvim pogledom trebaju ponekad ići na teško pristupačna mjesta, posebice se to odnosi na nas fotografe - dodao je mladi fotograf.

Ovo je fotografija koja je pobijedila

Pobijedila je fotografija Sjevernog pola i otopljenog morskog leda koju je snimila Sue Flood u kategoriji Klimatske promjene.