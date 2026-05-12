FOTKE IZ ZRAKA Zbog strašne nesreće na A3 prekinut promet

Prekinut je promet zbog prometne nesreće na autocesti A3 između čvora Križ i čvora Popovača u smjeru Lipovca, javlja HAK. Kolona je na mjestu nesreće oko pet kilometara, a na čvoru Križ oko tri kilometara.

Foto: Čitatelj 24sata

- Stojim u koloni od 15:15, već četiri sata. Ogromna je - rekao nam je čitatelj koji je snimio kilometarsku gužvu na autocesti.

Podsjetimo, na autocesti A3 prevrnuo se kamion zbog čega je promet morao biti prekinut. Građani strpljivo čekaju u koloni vozila.