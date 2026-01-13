FOTO 14 godina od tragedije Coste Concordije: Noć u kojoj su obični ljudi bili istinski heroji

Na današnji dan, prije točno četrnaest godina, golemi kruzer Costa Concordia, plutajući grad luksuza i zabave, postao je metalna grobnica i simbol ljudske bahatosti i nevjerojatne hrabrosti. U petak, 13. siječnja 2012. godine, div od 114.000 tona i 17 paluba nasukao se i prevrnuo na bok uz obalu talijanskog otočića Giglio, odnijevši u smrt 32 života. Bila je to noć koja je stvorila jednog od najprezrenijih kapetana u pomorskoj povijesti i otkrila heroje ondje gdje ih nitko nije očekivao.

Kobni "naklon" i pet fatalnih pogrešaka

Foto: Reuters/Telegram

Tog je petka navečer više od 4200 ljudi, od kojih 3200 putnika, uživalo na početku mediteranskog krstarenja. Mnogi su bili na večeri u golemom restoranu Milano dok je brod napuštao luku Civitavecchia. Na zapovjednom mostu, kapetan Francesco Schettino donio je odluku koja će zapečatiti sudbinu broda. Odlučio je skrenuti s planirane rute i približiti se otoku Giglio kako bi izveo takozvani "inchino" ili "naklon", pomorsku tradiciju pozdravljanja mještana. Učinio je to, navodno, kako bi pozdravio umirovljenog kapetana koji je živio na otoku.

Međutim, manevar je bio niz katastrofalnih pogrešaka. Brod je jurio brzinom od 15 čvorova, prebrzo za plovidbu tako blizu obale. Schettino je, prema svjedočenjima, navigirao "po osjećaju", a istovremeno je razgovarao na telefon. Dok je u društvu mlade Moldavke Domnice Cemortan stajao na mostu, prekasno je uočio stijenu koja nije bila na njegovim mentalnim mapama.

U 21:42 sati začuo se stravičan zvuk. Brod se zatresao, a zatim se čulo dugo, mučno struganje metala. Stijena je rasporila trup broda stvorivši pukotinu dugu više od 50 metara. U restoranima su tanjuri i čaše letjeli sa stolova, a putnici padali jedni preko drugih.

​- Osjetila sam kako se brod snažno nagnuo. Posuđe je letjelo, konobari su letjeli posvuda. Čaše su letjele. Baš kao u sceni iz Titanica - prisjetila se kasnije jedna od preživjelih putnica.

Laži, kaos i kapetanov bijeg

REUTERS/PIXSELL | Foto: Reuters/PIXSELL, Screenshot/L'Equpie

Dok je voda nezadrživo prodirala u strojarnicu i potapala ključne odjeljke, prekidajući dovod električne energije, na mostu je vladala nevjerica. Umjesto da odmah oglasi uzbunu i započne evakuaciju, Schettino je pokušao zataškati razmjere katastrofe. Kada je obalna straža u Livornu, upozorena paničnim pozivom kćeri jedne putnice, kontaktirala brod, s Concordije je stigao nevjerojatan odgovor.

​- Imamo samo električni kvar, sve je pod kontrolom - poručio je časnik Simone Canessa po kapetanovoj naredbi, iako je Schettino već znao da brod tone.

Ta laž i odgađanje naredbe za napuštanje broda za više od sat vremena koštali su dragocjenog vremena. Kad je naredba konačno izdana, brod se već toliko nagnuo da je spuštanje mnogih čamaca za spašavanje postalo nemoguće. Nastao je potpuni kaos. Putnici su u panici jurili skliskim, nagnutim palubama. Usred te borbe za život, dogodio se čin koji je zgrozio svijet. Kapetan Francesco Schettino, čovjek koji je trebao biti posljednji koji će napustiti brod, pobjegao je među prvima. Kasnije se branio bizarnom tvrdnjom da se "poskliznuo i upao" u čamac za spašavanje.

"Vratite se na brod, kvragu!"

Dok su stotine putnika i članova posade ostali zarobljeni na umirućem divu, Schettino je sa sigurne udaljenosti, sa stijene na obali, promatrao potonuće. Tada je uslijedio telefonski poziv koji je postao sinonim za njegovu sramotu. S druge strane linije bio je Gregorio De Falco, zapovjednik obalne straže, čiji je bijes odjeknuo svijetom.

​- Schettino? Slušajte, Schettino. Na brodu ima zarobljenih ljudi. Odmah idite svojim čamcem ispod pramca broda. Tamo su ljestve. Popnite se na brod i recite mi koliko je ljudi gore. Je li jasno? Snimam ovaj razgovor, kapetane Schettino!

Nakon kapetanovog oklijevanja i izgovora, De Falco je izgubio strpljenje.

​- Što radite, kapetane? Što koordinirate od tamo? Vratite se na brod! Odbijate li? Vratite se na brod, kvragu!

Schettino se nikada nije vratio.

Heroji iz sjene i presuda povijesti

Foto: Camilla Morandi

U vakuumu koji je nastao kapetanovim bijegom, pojavili su se istinski heroji. Zamjenik gradonačelnika Giglia, Mario Pellegrini, usred kaosa se ukrcao na brod kako bi pomogao u spašavanju. Zajedno s nekoliko hrabrih članova posade, poput časnika Canesse i brodskog liječnika Sandra Cinquinija, organizirao je spašavanje stotina ljudi. Putnici su se spuštali niz nagnuti trup držeći se za improvizirane konope i ljestve.

Epilog tragedije bio je dug i bolan. Francesco Schettino je 2015. osuđen na 16 godina zatvora zbog višestrukog ubojstva iz nehata, izazivanja brodoloma i napuštanja broda. Kaznu je počeo služiti 2017. godine, a nedavno je podnio zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu, što je izazvalo bijes obitelji žrtava. Operacija ispravljanja i uklanjanja olupine Costa Concordije bila je najveća i najskuplja pomorska operacija spašavanja u povijesti, koštajući oko 1,5 milijardi eura, prije nego što je brod konačno odvučen u Genovu i izrezan u staro željezo 2017. godine.