FOTO 18 godina od tragedije na Kornatima: Vatrogasci diljem države odaju počast kolegama

Srce požarne sezone, kad svaki vatrogasac na obali brine kad će ga pozvati da gasi brda, šume i brani kuće, svakog kraja kolovoza presiječe sjećanje na kornatsku tragediju.

Pokretanje videa... 00:51 Osamnaest godina od kornatske tragedije: Vatrogasci odaju počast poginulim kolegama | Video: 24sata/pixsell

Prošlo je 18 godina od kornatske tragedije i kobnog 30. kolovoza kada su, gaseći požar na otoku Kornatu, poginula 12-orica vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog, a njihovim obiteljima i kolegama diljem zemlje nije nimalo lakše. Uz zvuk sirene na sjećanje, pričali su nam ranije vatrogasci dok gledaju u tlo, oduzme im svako busanje u prsa zbog uspješnih zadataka. Ta sirena ih sjeti koliko je lako poginuti i na naizgled jednostavnoj intervenciji. Cilj im je svakom obići te kamene križeve, mjesto gdje su im poginule kolege, da bi im odali počast i ujedno potvrdili svoj poziv za pomaganje drugima.

Obilježena 15. obljetnica od vatrogasne tragedije na Kornatima | Foto: Sime Zelic/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Šestorica njih preminula su na mjestu nesreće: Gabrijel Skočić (20) iz Vodica, Marko Stančić (17) iz Šibenika, Hrvoje Strikoman (19) iz Vodica, Dino Klarić (33) iz Šibenika, Ivan Marinović (33) iz Grebaštice, Ivica Crvelin (42) iz Tisnog.

Vijesti i fotografije prevoženja stradalih vatrogasaca te večeri potresle su javnost, a informacije narednih dana bile su sve tragičnije jer je od sedam vatrogasaca njih šest preminulo u bolnici: Tomislav Crvelin (23), Josip Lučić (19) i Ante Crvelin (23) iz Tisnog, Ante Juričev Mikulin (22), Karlo Ševerdija (17) iz Vodica i Marinko Knežević (52) iz Boraje.

Jedini koji je preživio tragediju je Frane Lučić, koji i danas nosi teške posljedice zbog zadobivenih opeklina.

Mladić se godinama oporavljao. Prošao je više od 10 velikih operacija, puno manjih zahvata, tridesetak anestezija, puno bolnih previjanja, presađivanja kože... U požaru su mu izgorjele ruke i ostao je bez prstiju. Iznimnom upornošću završio je fakultete i posato diplomirani inženjer energetike. Zaposlio se u HEP-u. Iako su mu u kući bila tri premijera prošlo je gotovo 11,5 godina od tragedije dok država nije “ s osnove solidarnosti i pravičnosti” odlučila obeštetiti Lučića. Prema sporazumu dobio je 5,5 milijuna kuna i 6000 kuna mjesečne rente -”4500 kuna za tuđu pomoć i njegu, kao i, a 1500 kuna za troškove vitamina, poboljšane prehrane i medicinskih preparata.

Dražen Slavica, županijski vatrogasni zapovjednik, bio je jedini optužen za kornatsku tragediju, ali je nakon višegodišnjeg suđenja oslobođen.

Obilježena 15. obljetnica od vatrogasne tragedije na Kornatima | Foto: Sime Zelic/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Satima čekali na pomoć

- Službeni izvori govore da nas je vatra pokosila u 15.26 sati, a ja sam u zadarsku bolnicu dovezen u 21 sat. Dakle, pet i pol sati čekali smo na transport i medicinsku pomoć, a liječnici kažu da je opečenom tijelu nužna tekućina u prvih sat-dva. Pustili su nas da umiremo. Tijela su nam bila opečena više od 60 posto, a pet i pol sati čekanja dodatno je učinilo svoje - rekao je Frano Lučić iz Tisnog, jedini preživjeli vatrogasac iz velike kornatske tragedije za Vjesnik 2010. Dok su čekali pomoć mogli su se čuti jauci, zapomaganja i dozivanja u pomoć njegovih kolega koji su trpjeli jake bolove i bili strašno žedni.

- Sve se odvijalo jako brzo i praktički nas je velika toplina spržila. To od kornatske trave nije moglo biti. U trenutku kada je došao nalet vrućine skinuo sam vizir i vidio u daljini vatricu i puno dima. Vidio sam bijeli, crni i žuti dim. Eksploziju nisam čuo, ali vjerujem da za kornatsku tragediju nije kriv eruptivni požar, jer za to nije bilo ni uvjeta. Kriva je bomba koju je odbacio NATO nakon povratka iz Srbije. Naše ozljede iste su kao ozljede žrtava bombe CBU-87 u Afganistanu- kazao je Lučić za Večernji list uoči 13. obljetnice tragedije na Kornatu.