FOTO 19 minuta šutnje za 19 života, Rijeka se prisjetila ubijenih žena: 'One nisu brojke'

Lorena Zec iz Udruge SOS Rijeka istaknula je važnost da se žrtve ne svode samo na brojke: “Voljela bih da se danas priča o tome, i da mediji prenesu, da nam se žene ne pretvore u brojeve i statistiku. Svaka od njih imala je ime, život, obitelj. Mnogo djece ostalo je bez svojih majki u prošloj godini, a o njima se gotovo i ne govori. Mnoge obitelji nose se s teškim posljedicama. Voljela bih da danas govorimo o tome tko pruža podršku tim obiteljima, toj djeci, i da žene ne pretvorimo samo u statistiku.” | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL