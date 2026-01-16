Obavijesti

‘I jedna je previše’

FOTO 19 minuta šutnje za 19 života, Rijeka se prisjetila ubijenih žena: 'One nisu brojke'

U organizaciji Udruge SOS Rijeka, u središtu grada održana je akcija pod nazivom “I jedna (minuta) je previše”, posvećena sjećanju na žene koje su tijekom 2025. godine izgubile život zbog nasilja bliske osobe
Rijeka: Okupljanje na kojem su se prisutni prisjetili svih ubijenih žena u Hrvatskoj u 2025. godini
Tijekom 19 minuta šutnje, radnice, članice, volonterke, korisnice i prijateljice udruge stajale su s natpisima koji su nosili podatke o ženama ubijenima u femicidu. Svaka minuta predstavljala je jednu žrtvu. | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
