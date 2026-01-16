FOTO 19 minuta šutnje za 19 života, Rijeka se prisjetila ubijenih žena: 'One nisu brojke'
U organizaciji Udruge SOS Rijeka, u središtu grada održana je akcija pod nazivom “I jedna (minuta) je previše”, posvećena sjećanju na žene koje su tijekom 2025. godine izgubile život zbog nasilja bliske osobe
Tijekom 19 minuta šutnje, radnice, članice, volonterke, korisnice i prijateljice udruge stajale su s natpisima koji su nosili podatke o ženama ubijenima u femicidu. Svaka minuta predstavljala je jednu žrtvu. | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL