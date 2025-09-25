FOTO 24sata na Oktoberfestu: Evo koliko košta krigla pive!

Cijene piva na Oktoberfestu dosegle su gotovo 16 eura, no desetke tisuća posjetitelja to ne brine, kao ni činjenica da su te litrene krigle često gotovo poluprazne. Prvog vikenda festival, koji traje do 5. listopada, posjetilo je milijun ljudi. A luda zabava bila je i u srijedu navečer, usprkos kiši pa su i najveći šatori u koje stane 6000 i 10.000 ljudi bili gotovo puni.
