Obavijesti

Galerija

Komentari 0
29 OZLIJEĐENIH

FOTO 31 godina od tragedije u Rijeci: Bombaš samoubojica raznio se ispred zgrade policije

U napadu u Rijeci na današnji dan prije 31 godinu poginuo je bombaš samoubojica, a ozlijeđeno je 29 ljudi.
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Rijeka: Eksplozija bombe pred zgradom MUP-a 20. listopada 1995. godine
Upetak, 20. listopada 1995. godine, u 11 sati i 22 minute, Rijeku je potresla snažna eksplozija. Automobil napunjen eksplozivom zabio se u prilaz zgrade Policijske uprave, a detonacija je bila toliko snažna da je uništila vozilo, razbila prozore i oštetila okolne objekte. | Foto: Goran Kovacic/HISTORY I/C
1/26
Upetak, 20. listopada 1995. godine, u 11 sati i 22 minute, Rijeku je potresla snažna eksplozija. Automobil napunjen eksplozivom zabio se u prilaz zgrade Policijske uprave, a detonacija je bila toliko snažna da je uništila vozilo, razbila prozore i oštetila okolne objekte. | Foto: Goran Kovacic/HISTORY I/C
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026