FOTO 31 godina od tragedije u Rijeci: Bombaš samoubojica raznio se ispred zgrade policije

U napadu u Rijeci na današnji dan prije 31 godinu poginuo je bombaš samoubojica, a ozlijeđeno je 29 ljudi.
Upetak, 20. listopada 1995. godine, u 11 sati i 22 minute, Rijeku je potresla snažna eksplozija. Automobil napunjen eksplozivom zabio se u prilaz zgrade Policijske uprave, a detonacija je bila toliko snažna da je uništila vozilo, razbila prozore i oštetila okolne objekte.
| Foto: Goran Kovacic/HISTORY I/C
Upetak, 20. listopada 1995. godine, u 11 sati i 22 minute, Rijeku je potresla snažna eksplozija. Automobil napunjen eksplozivom zabio se u prilaz zgrade Policijske uprave, a detonacija je bila toliko snažna da je uništila vozilo, razbila prozore i oštetila okolne objekte. |
Foto: Goran Kovacic/HISTORY I/C
Upetak, 20. listopada 1995. godine, u 11 sati i 22 minute, Rijeku je potresla snažna eksplozija. Automobil napunjen eksplozivom zabio se u prilaz zgrade Policijske uprave, a detonacija je bila toliko snažna da je uništila vozilo, razbila prozore i oštetila okolne objekte.
| Foto: Goran Kovacic/HISTORY I/C
U nekoliko sekundi prizor ispred policijske zgrade pretvorio se u poprište razaranja. Dijelovi automobila bili su razbacani po dvorištu, a kroz razbijene prozore i vrata probijali su se dim i prašina. Bila je to jedna od najtežih terorističkih akcija izvedenih na hrvatskom tlu, napad za koji će se ubrzo pokazati da nije imao veze s lokalnim kriminalnim obračunima ili zaostalim ratnim eksplozivom.
| Foto: Goran Kovacic/HISTORY I/C
Njegova pozadina vodila je daleko izvan Hrvatske, do egipatskih islamističkih ekstremista, američkih obavještajnih operacija i tajanstvenog nestanka čovjeka za kojeg su njegovi suborci bili spremni ubijati.
| Foto: Goran Kovacic/HISTORY I/C
Istraga je pokazala da je bombaš samoubojica upravljao automobilom Fiat 131 Mirafiori talijanskih oznaka, u kojem se nalazilo približno 70 kilograma TNT-a. Vozilo je ušlo u policijsko dvorište, ali se nije zaustavilo na parkirališnim mjestima. Vozač je krenuo prema samoj zgradi, pokušavajući ostvariti što razorniji udar.
| Foto: Goran Kovacic/HISTORY I/C
Napadač je bio 35-godišnji kuvajtski državljanin John Fawza. Plan je očito bio izazvati mnogo veću katastrofu. Međutim, raspored dvorišta i prilaza policijskoj zgradi spriječio je da vozilo postigne potrebnu brzinu. Automobil je udario u stube, a zatim eksplodirao.
| Foto: Goran Kovacic/HISTORY I/C
Foto Goran Kovacic/HISTORY I/C
Foto Goran Kovacic/HISTORY I/C
Foto Goran Kovacic/HISTORY I/C
Foto Goran Kovacic/HISTORY I/C
Foto Goran Kovacic/HISTORY I/C
Foto Goran Kovacic/HISTORY I/C
Foto Goran Kovacic/HISTORY I/C
Foto Goran Kovacic/HISTORY I/C
Foto Goran Kovacic/HISTORY I/C
Foto Goran Kovacic/HISTORY I/C
Foto Goran Kovacic/HISTORY I/C
Foto Goran Kovacic/HISTORY I/C
Foto Goran Kovacic/HISTORY I/C
Foto Goran Kovacic/HISTORY I/C
Foto Goran Kovacic/HISTORY I/C
Foto Goran Kovacic/HISTORY I/C
Foto Goran Kovacic/HISTORY I/C
Foto Goran Kovacic/HISTORY I/C
Foto Goran Kovacic/HISTORY I/C
Foto Goran Kovacic/HISTORY I/C