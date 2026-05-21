FOTO Ovako je prije 35 godina izgledalo postrojavanje ZNG-a na stadionu u Kranjčevićevoj
Povijesno postrojavanje ZNG-a, održano 28. svibnja 1991. godine na stadionu NK Zagreb u Kranjčevićevoj ulici, smatra se službenim početkom stvaranja Oružanih snaga RH. S obzirom na ustavno-pravni okvir u kojem se nalazila Hrvatska 1990. i 1991., prvi elementi HV-a, odnosno oružanih snaga RH, počeli su se stvarati unutar policijskih snaga i policijskoga sustava.
U Zagrebu će se u subotu svečano obilježiti 35. obljetnica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde (ZNG) na stadionu NK Zagreb u Kranjčevićevoj, a svi sudionici tog postrojavanja i svi hrvatski branitelji pozivaju se na svečani prijem i domoljubni koncert | Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL