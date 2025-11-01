Obavijesti

FOTO Abeceda protesta u Srbiji: Prije godinu pala nadstrešnica u Novom Sadu. Poginulo 16 ljudi.

Danas se u Novom Sadu održava veliki komemorativni skup posvećen 16 žrtava pada nadstrešnice u Novom Sadu. Od strašne tragedije prošla je točno jedna godina, očekuje se ogroman skup... "Okupljamo se da bismo se zajedno prisjetili žrtava tragedije. Iako ih nismo poznavali, želimo da im odamo posljednji pozdrav", poručuju studenti, koji su pokrenuli velike prosvjede koji su se pretvorili u građanske. Ovo je abeceda prosvjeda u Srbiji, zašto su krenuli, što predstavljaju...
Vlada Republike Srbije, kojoj je nazočio i predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, održala je sjednicu u Palači Srbije
A - Aleksandar Vučić. 'Šef' Srbije koji tvrdi da nadstrešnica u Novom Sadu nije rekonstruirana, iako postoje stotine snimki i fotografija koje to potvrđuju. Vrijeđa studente, vrijeđa profesore i nastavnike koji su ih podržali, potpiruje vatru, proglašava prosvjednike sotonistima, organizira lažne studentske prosvjede, sebe predstavlja kao žrtvu. Tvrdi da su studenti ti koji maltretiraju državu. Šalje batinaše i policiju da se iživljavaju na studentima i građanima. | Foto: Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL
