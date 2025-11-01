FOTO Abeceda protesta u Srbiji: Prije godinu pala nadstrešnica u Novom Sadu. Poginulo 16 ljudi.

Danas se u Novom Sadu održava veliki komemorativni skup posvećen 16 žrtava pada nadstrešnice u Novom Sadu. Od strašne tragedije prošla je točno jedna godina, očekuje se ogroman skup... "Okupljamo se da bismo se zajedno prisjetili žrtava tragedije. Iako ih nismo poznavali, želimo da im odamo posljednji pozdrav", poručuju studenti, koji su pokrenuli velike prosvjede koji su se pretvorili u građanske. Ovo je abeceda prosvjeda u Srbiji, zašto su krenuli, što predstavljaju...
A - Aleksandar Vučić. 'Šef' Srbije koji tvrdi da nadstrešnica u Novom Sadu nije rekonstruirana, iako postoje stotine snimki i fotografija koje to potvrđuju. Vrijeđa studente, vrijeđa profesore i nastavnike koji su ih podržali, potpiruje vatru, proglašava prosvjednike sotonistima, organizira lažne studentske prosvjede, sebe predstavlja kao žrtvu. Tvrdi da su studenti ti koji maltretiraju državu. Šalje batinaše i policiju da se iživljavaju na studentima i građanima.
B - Brnabić Ana. Nekadašnja srpska premijerka koja i dalje vjerno čuva leđa svojem gazdi Vučiću. I ona je prijetila studentima, vrijeđala ih kad god stigne... Kaže da se planira ubojstvo Vučića, građanski rat, državni udar... Svako malo izađe u javnost s nekim sličnim baljezganjem... U jednom od zadnjih suludih ispada tvrdila je kako je nadstrešnica srušena da se sruši Vučića! "- Mislim da je to sve organizirano i isplanirano i da je nadstrešnica srušena kao početak obojene revolucije. Ja mislim da je ovo sve plan za rušenje Srbije i osveta za neke stvari koje je hrabro radio predsjednik Aleksandar Vučić. Ne mislim da je nadstrešnica pala sama od sebe, ne mislim da je to bio nesretan slučaj. Mislim da je to bila planirana diverzija", kazala je Brnabić...
C - Crveni srednji prst. Nakon što su studenti za svoj 'logo' odabrali otisak krvave šake, Vučićeve pristalice krenule su po Srbiji crtati crveni srednji prst. Istu fotografiju prisvojili su i zastupnici SNS-a... "Odgovor srpskog naroda na pokušaj obojene revolucije" stalo ja na transparentu kojeg su Vučićeve 'junačine' postavile na nadvožnjak na ulasku u Beograd...
Ć - Ćaci - Sve je počelo grafitom kojeg je jedan Vučićev pristaša napisao na školu, ali gospon ili dama nisu znali razliku između slova, pa smo dobili ćacije. Tako sad obični studenti nazivaju 'studente koji žele učiti', a među kojima gotovo i nema studenata. U Ćacilendu, u Pionirskom parku, više je onih koji su godinama bliže mirovini nego studiju. Vučić kaže da su ti plaćenici studenti koji su budućnost Srbije...
D - Dačić Ivica. Vučićev šef policije. Vrijeđa prosvjednike, šalje policiju da ih mlati. I on u svemu vidi obojenu revoluciju...
Đ - Đoković Novak. Podržao studentske prosvjede zbog čega su režimski mediji vrijeđali. Kažu da podržava nasilje i obojenu revoluciju... Vjerojatno najbolji tenisač svih vremena sad je odjednom meta vrijeđanja Vučićevih režimskih medija...
E - Expo - Dok su studenti i građani, njih nekoliko stotina tisuća, u ožujku prosvjedovali u Beogradu, srpski predsjednik Aleksandar Vučić obilazio je gradilište EXPO-a u Surčinu i pričao kako je podigao Srbiju iz pepela. Ranije je najavio da će u sklopu EXPO-a biti sagrađen i dupinarij te da će dupini liječiti djecu s autizmom. Stručnjaci takve tvrdnje 'da dupini liječe autizam' nazivaju idiotarijama...
F - Fakulteti u blokadi. Studenti u blokadi bili su ti koji su pokrenuli prosvjede koji su se pretvorili u građanske. Za vrijeme njihovih mirnih prosvjeda i 15-minutne šutnje bilo je užasnih incidenata. Nekoliko manijaka zabijalo se u njih automobilima, prijetili su im...
G - Građanski rat. Prema Vučiću, Vučićevim medijima i svim Vučićevim simpatizerima, to je ono čemu prosvjednici streme, to je ono čemu se Hrvatska nada, za što Hrvatska navija...
H - Hrka Dijana - Izgubila dijete u padu nadstrešnice. "Ne znam što da vam kažem. Ovo se ne može opisati, emocije koje osjećam ne mogu se izraziti riječima. Studenti su ujedinili Srbiju i bore se za pravdu za sve nas", kazala je na prosvjedu u ožujku. Zagrlila se sa studentima, bio je to najemotivniji trenutak prosvjeda...
I - Izbjegavanje odgovornosti. Ono za što studenti optužuju vlast. "Umjesto preuzimanja krivice, objavljene su dezinformacije da nadstrešnica nije rekonstruirana. Transparentnost rada tužiteljstva i dokumentacija su izostali", poručuju studenti...
J - Jaja. Rekviziti koje poneki građanin koristi kako bi izrazio neslaganje s politikama Vučićeva SNS-a. Lete u glave, letjela su ispred Skupštine...
K - Karleuša Jelena. Cajka spremna da stane u obranu predsjednika. Ružno vrijeđala studente i sve one koji ih podržavaju. Pa ostala bez Instagrama... Za sebe vjeruje da je najveća zvijezda Balkana.
L - Lojalisti - Aleksandar Vučić je, gostujući na televiziji Prva krajem 2024. godine, potvrdio da unutar njegova SNS-a djeluje praktički prava paravojska, krilo od oko 17.000 ljudi u kojem je i njegov brat To su njegovi 'lojalisti'. "Da, evo u utorak su se sastali u maloj crkvi, o njima može samo pozitivno da govori, iako su za moj ukus pomalo ekstremni. Na osnivačkoj konferenciji bilo ih je 1019 i krvlju su se zaklinjali da nikada neće u koaliciju sa "žutim ološem. Sada ih je 17.000. Među njima je i moj brat i još jedan član naše obitelji" - rekao je srbijanski predsjednik i dodao "Riječ je o časnim ljudima, koji nisu bogati, nisu bilo što. Oni su tu kao čuvari vatre, ne traže ministarska mjesta, niti bilo što. Ti ljudi su upozorili sve one koji misle na različite načine da je potrebno da se ide protiv mene, da neće imati nikakvu podršku unutar stranke"...
M - Miloš Pavlović, glavni ćaci. Ovog studenta medicine instalirali su kao lice 'Studenata koji žele učiti'. Dečko iskače iz paštete, u zadnjih nekoliko mjeseci dao je valjda tisuće intervjua režimskim medijima u Srbiji. Čak su ga zvali i u emisiju s Karleušom gdje su oboje hvalili vlast, ali i pokazali da nisu baš u stanju spojiti više prosto proširenih rečenica. Gdjegod su kamere, tu je i on, spreman da nahvali Vučića, spreman da laže...
N - Nadstrešnica. Zbog pada nadstrešnice u Novom Sadu, kad je poginulo 16 ljudi, počeli su prosvjedi... Srpske vlasti tvrde da ona nije bila pod rekonstrukcijom, ali fotografije iz prošlosti ih demantiraju...
O - Ostavka! Jedna od omiljenih parola ovih studentskih prosvjeda, uzvici kojima dočekuju one na vlasti, one za koji smatraju da su odgovorni za tragediju u Novom Sadu... A mogli smo staviti i 'Odlaznik', što ovaj mladić poručuje s transparenta...
P - 'Pumpaj' - Uz 'Ćacije', glavna riječ koja je obilježila prosvjede. S Reddita i Twittera prelila se i na ulice
R - RTS. Studenti i građani izuzetno su nezadovoljni radom srpske nacionalne TV kuće. I to s razlogom. Vijesti o njihovim prosvjedima se ignoriraju, prosvjedi se umanjuju, čak je i voditeljica Bojana Mladenović studente nazvala "ruljom", zbog čega su se studenti organizirali i blokirali ulaze u zgradu RTS-a u Beogradu.
S - Splitska Torcida - prema pisanju dijela srpskih tabloida, i splitska Torcida dolazila je rušiti Vučića. To su vidjeli na TikToku, pa su odlučili objaviti...
Š - Šutnja. Srpski studenti u blokadi i građani gotovo često održavaju minute šutnje za poginule u padu nadstrešnice u Novom Sadu
T - "tačkasti softver". Izum srpskih medija koji su smanjivali brojke prisutnih na protestima..
U - Ustaše, kako srpski mediji nazivaju sve hrvatske medije koji se usude izvještavati o prosvjedima i događanjima u Srbiji...
Nekad premijer, danas 'savjetnik predsjednika za regionalna pitanja'. Kao i ostatak SNS ekipe, vrijeđa studente, prosvjednike, građane... Sve koji su se usprotivili korumpiranom režimu. Ne razumije ljude koji ljetuju u Hrvatskoj.
Z - Zvučni top. Odavanje počasti preminulima u padu nadstrešnice prekinuo je u ožujku u Beogradu zvuk za kojeg stručnjaci kažu da ga je proizveo zvučni top. Što Vučić i njemu bliski demantiraju, uvjeravaju desetke tisuća ljudi da su oni to umislili ili izmislili. A on je taj koji govori istinu. Moš mislit.... "Kao da je auto išao na nas, užasan zvuk, ljudi su išli u bolnice nakon toga", kazao nam je sugovornik iz Beograda. Analitičar za obranu i sigurnost Ivan Miletić je uvjeren da se radi o zvučnom topu, piše N1 Srbija. "Visokofrekventni impuls koji ljudski sluh registrira tako da stvara dojam približavanja nekog vozila, rakete ili stroja sa zastrašujućim učinkom. Zato su ljudi instinktivno reagirali i bježali. Oružje može biti postavljeno statično, unutar nekog objekta ili se može koristiti na vozilu, ovisno o snazi. Ovdje nije bilo vozila, što znači da je moglo biti nešto što leti na visini od 300 do 500 metara, nečujno i nevidljivo oku promatrača, iznad Beograđanke", kazao je Miletić. I Miletić i vojni analitičar Aleksandar Radić uvjereni su da se ovakvo oružje koristi u očajnim situacijama kada su sve druge mogućnosti iscrpljene. " Imate trenutak u kojem su tisuće ljudi stajale u potpunoj tišini, bez ikakve prijetnje, i onda netko dolazi na ideju da demonstrira silu. To je napad na vlastiti narod", kazao je Radić...
