FOTO Abeceda protesta u Srbiji: Prije godinu pala nadstrešnica u Novom Sadu. Poginulo 16 ljudi.

L - Lojalisti - Aleksandar Vučić je, gostujući na televiziji Prva krajem 2024. godine, potvrdio da unutar njegova SNS-a djeluje praktički prava paravojska, krilo od oko 17.000 ljudi u kojem je i njegov brat To su njegovi 'lojalisti'. "Da, evo u utorak su se sastali u maloj crkvi, o njima može samo pozitivno da govori, iako su za moj ukus pomalo ekstremni. Na osnivačkoj konferenciji bilo ih je 1019 i krvlju su se zaklinjali da nikada neće u koaliciju sa "žutim ološem. Sada ih je 17.000. Među njima je i moj brat i još jedan član naše obitelji" - rekao je srbijanski predsjednik i dodao "Riječ je o časnim ljudima, koji nisu bogati, nisu bilo što. Oni su tu kao čuvari vatre, ne traže ministarska mjesta, niti bilo što. Ti ljudi su upozorili sve one koji misle na različite načine da je potrebno da se ide protiv mene, da neće imati nikakvu podršku unutar stranke"... | Foto: Antonio Ahel