Obavijesti

News

Komentari 0
UNIŠTIT ĆE JE NA POLIGONU MARLERA

FOTO Akcija u Pazinu: Uklonili avionsku bombu uz posebne mjere, voze je na uništavanje

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 3 min
FOTO Akcija u Pazinu: Uklonili avionsku bombu uz posebne mjere, voze je na uništavanje
23
Foto: Sasa Miljevic

Akcija je započela u subotu oko 8 sati, a prema procjeni policije mjere osiguranja na području vojnog poligona trajat će najkasnije do 15 sati. Tijekom tog vremena pristup poligonu Marlera bit će ograničen i s kopna i s mora.

Admiral

Policijski službenici protueksplozivne jedinice Rijeka, u suradnji s djelatnicima Policijske uprave istarske, jutros su uspješno uklonili avionsku bombu zaostalu iz Drugog svjetskog rata koja je pronađena tijekom građevinskih radova u središtu Pazina. Eksplozivnu napravu prošlog su vikenda otkrili građevinski radnici, nakon čega su radovi odmah obustavljeni, a područje osigurala policija. Bomba je od tada bila pod stalnim nadzorom do današnje akcije izmještanja.

Pula: Iz samog centra Pazina uklonjena zaostala bomba iz Drugog svjetskog rata Pula: Iz samog centra Pazina uklonjena zaostala bomba iz Drugog svjetskog rata Pula: Iz samog centra Pazina uklonjena zaostala bomba iz Drugog svjetskog rata
23
Foto: Sasa Miljevic

Policijski službenici danas su bombu izvukli iz rupe u kojoj je pronađena te je, uz posebne sigurnosne mjere, premjestili na vatrogasni kamion. Nakon toga je transportirana prema bivšem vojnom poligonu Marlera u Ližnjanu, gdje će biti i uništena.

Prema informacijama policije, riječ je o njemačkoj avionskoj bombi iz Drugog svjetskog rata koja sadrži oko 125 kilograma eksploziva. Zbog same operacije nije bilo potrebe za evakuacijom stanovništva, no tijekom premještanja bombe osigurano je šire područje kako bi se akcija mogla provesti sigurno.

Akcija je započela u subotu oko 8 sati, a prema procjeni policije mjere osiguranja na području vojnog poligona trajat će najkasnije do 15 sati. Tijekom tog vremena pristup poligonu Marlera bit će ograničen i s kopna i s mora.

Pula: Iz samog centra Pazina uklonjena zaostala bomba iz Drugog svjetskog rata
Foto: Sasa Miljevic

Iz Policijske uprave istarske upozorili su građane da se, radi vlastite sigurnosti i sigurnosti sudionika akcije, ne približavaju području vojnog poligona u Ližnjanu te da poštuju upute policijskih službenika na terenu.

Policija podsjeća i kako ovo nije jedini takav slučaj u Istri. Prošlog vikenda slična akcija provedena je u Rovinju, gdje je iz mora izvađena bomba zaostala iz Drugog svjetskog rata te prevezena na uništenje u kamenolom kod Kanfanara.

Iz policije ponovno apeliraju na građane da, ako naiđu na sumnjive predmete za koje postoji mogućnost da su minsko-eksplozivna sredstva, ne prilaze i ne diraju ih, već da o tome odmah obavijeste policiju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Iranski predsjednik ispričao se zbog udara na susjedne zemlje, nastavili se i napadi na Teheran
IZ MINUTE U MINUTU

Iranski predsjednik ispričao se zbog udara na susjedne zemlje, nastavili se i napadi na Teheran

Predsjednik Trump poručio je da neće biti pregovora s Iran nego samo 'bezuvjetna predaja', dok Izrael tvrdi da je pojačao napade na Teheran i druge ciljeve diljem zemlje tijekom prvog tjedna zajedničke ofenzive.
Zurovec: 'Možda će mi birači i zamjeriti, ali bitni su projekti. Dabro? Da, bio je to glup potez'
NOVI ČLAN VLADAJUĆE VEĆINE

Zurovec: 'Možda će mi birači i zamjeriti, ali bitni su projekti. Dabro? Da, bio je to glup potez'

Svi političari imaju pravo na mišljenje, ja se neću baviti nekonkretnim pričama, niti naslikavanjima i glupostima, to mene ne zanima. Mene zanimaju konkretni razgovori i projekti, rekao je Zurovec
Gotov je očevid tri tijela koja su pronašli u kući u Istri: Muškarac umro od unutarnjeg krvarenja?
RASPALA SE

Gotov je očevid tri tijela koja su pronašli u kući u Istri: Muškarac umro od unutarnjeg krvarenja?

Istarska policija intenzivno nastavlja rasvjetljavati sve okolnosti koje su dovele do smrti tri osobe u obiteljskoj kući u mjestu Filipini u Istri. Identitet im je i dalje nepoznat

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026