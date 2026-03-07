FOTO Akcija u Pazinu: Uklonili avionsku bombu uz posebne mjere, voze je na uništavanje

Policijski službenici protueksplozivne jedinice Rijeka, u suradnji s djelatnicima Policijske uprave istarske, jutros su uspješno uklonili avionsku bombu zaostalu iz Drugog svjetskog rata koja je pronađena tijekom građevinskih radova u središtu Pazina. Eksplozivnu napravu prošlog su vikenda otkrili građevinski radnici, nakon čega su radovi odmah obustavljeni, a područje osigurala policija. Bomba je od tada bila pod stalnim nadzorom do današnje akcije izmještanja.

Policijski službenici danas su bombu izvukli iz rupe u kojoj je pronađena te je, uz posebne sigurnosne mjere, premjestili na vatrogasni kamion. Nakon toga je transportirana prema bivšem vojnom poligonu Marlera u Ližnjanu, gdje će biti i uništena.

Prema informacijama policije, riječ je o njemačkoj avionskoj bombi iz Drugog svjetskog rata koja sadrži oko 125 kilograma eksploziva. Zbog same operacije nije bilo potrebe za evakuacijom stanovništva, no tijekom premještanja bombe osigurano je šire područje kako bi se akcija mogla provesti sigurno.

Akcija je započela u subotu oko 8 sati, a prema procjeni policije mjere osiguranja na području vojnog poligona trajat će najkasnije do 15 sati. Tijekom tog vremena pristup poligonu Marlera bit će ograničen i s kopna i s mora.

Foto: Sasa Miljevic

Iz Policijske uprave istarske upozorili su građane da se, radi vlastite sigurnosti i sigurnosti sudionika akcije, ne približavaju području vojnog poligona u Ližnjanu te da poštuju upute policijskih službenika na terenu.

Policija podsjeća i kako ovo nije jedini takav slučaj u Istri. Prošlog vikenda slična akcija provedena je u Rovinju, gdje je iz mora izvađena bomba zaostala iz Drugog svjetskog rata te prevezena na uništenje u kamenolom kod Kanfanara.

Iz policije ponovno apeliraju na građane da, ako naiđu na sumnjive predmete za koje postoji mogućnost da su minsko-eksplozivna sredstva, ne prilaze i ne diraju ih, već da o tome odmah obavijeste policiju.