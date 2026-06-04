FOTO Albanci izašli na ulice. Ne žele luksuzni resort Trumpovog zeta: Albanija nije na prodaju

Premijer Edi Rama, koji je branio ovaj projekt kao prekretnicu u razvoju te balkanske zemlje od staljinističke države do ekskluzivne turističke destinacije, predložio je u utorak sastanak s prosvjednicima u pokušaju da se premosti zastoj. No, socijalistički čelnik ostao je pri svome, poručivši: "Apsolutno nema šanse da se ova investicija zaustavi dokle god sam ja ovdje." | Foto: Florion Goga