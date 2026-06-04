FOTO Albanci izašli na ulice. Ne žele luksuzni resort Trumpovog zeta: Albanija nije na prodaju
Prosvjedi u Albaniji protiv predloženog luksuznog odmarališta, iza kojeg stoji zet Donalda Trumpa, Jared Kushner, trebali bi se intenzivirati nakon što su protivnici odbili ponudu premijera Edija Rame da rasprave o rješenjima. Danima mase prosvjeduju na ulicama Tirane, a neki od njih mahali su plamencima (Flamingosima) na napuhavanje, aludirajući na strah od štete za okoliš, usred sve glasnijih poziva da se projekt blokira.
Prosvjedi su planirani i na jugu zemlje, gdje su nedavno započeli pripremni radovi na kompleksu vrijednom 1,6 milijardi dolara, na području koje se već dugo smatra jednim od ekološki najosjetljivijih na Sredozemlju. | Foto: Florion Goga